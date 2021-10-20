Усилена роль математики при поступлении в вузы: для каких специальностей это ВНО обязательное

В новых условиях приема в вузы усилили роль математики для определенных специальностей. Поэтому будущим абитуриентам стоит подготовиться по этому предмету и выбрать ВНО по математике для поступления в 2022 году.

Как свидетельствует анализ перечня конкурсных предметов для поступления на бакалавриат в 2022 году, который уже утвержден МОН, для поступающих увеличится значение математики.

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В общем, для поступления в вуз на бакалавриат в следующем году абитуриенты будут подавать сертификаты ВНО по трем конкурсным предметам (или двум в случае проведения творческого конкурса).

Украинский язык украинский язык или украинский язык и литература традиционно являются первым конкурсным предметом. Однако теперь повышается и роль математики.

Для каких специальностей теперь нужна математика

В частности, математика станет вторым обязательным конкурсным предметом для поступления на такие специальности:

Политология,

Журналистика,

Социальная работа,

Социальное обеспечение.

Также изменения в перечне конкурсных предметов будут касаться специальностей отрасли "Международные отношения". В частности, для поступления на специальность "Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии" результат ВНО по математике стал третьим конкурсным предметом вместо нескольких предметов на выбор.

Это же касается и поступления на специальность "Международные экономические отношения", для поступления на которую математика стала вторым обязательным предметом.

В то же время при поступлении на все специальности отрасли "Здравоохранение" у поступающих появится выбор – вместо второго обязательного предмета математика, абитуриент сможет выбрать математику или биологию.

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Кроме того, результаты ВНО по математике традиционно будут необходимы поступающим на специальности, связанные с информационными технологиями, инженерией, коммуникациями, производством, строительством, социальной работой, транспортом и тому подобное.

На какие специальности требуется ВНО по математике

Начальное образование,

Среднее образование (математика),

Среднее образование (физика),

Среднее образование (информатика),

Среднее образование (трудовое обучение и технологии),

Дизайн (“Графический дизайн”, “Дизайн одежды”, “Дизайн среды”, “Промышленный дизайн”),

Менеджмент социокультурной деятельности,

Экономика,

Политология,

Социология,

Психология,

Журналистика,

Учет и налогообложение,

Финансы, банковское дело и страхование,

Менеджмент,

Маркетинг,

Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность,

Науки о Земле,

Физика и астрономия,

Прикладная физика и наноматериалы,

Математика,

Статистика,

Прикладная математика,

Инженерия программного обеспечения,

Компьютерные науки,

Компьютерная инженерия,

Системный анализ,

Кибербезопасность,

Информационные системы и технологии,

Прикладная механика,

Материаловедение,

Отраслевое машиностроение,

Аварийная и ракетно-космическая техника,

Судостроение,

Металлургия,

Электроэнергетика, электротехника и электромеханика,

Энергетическое машиностроение,

Атомная энергетика,

Теплоэнергетика,

Гидроэнергетика,

Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии,

Метрология и информационно-измерительная техника,

Микро- и наносистемная техника,

Химические технологии и инженерия,

Электроника,

Телекоммуникации и радиотехника,

Авионика,

Пищевые технологии,

Технологии защиты окружающей среды,

Горное дело,

Нефтегазовая инженерия и технологии,

Издательство и полиграфия,

Деревообрабатывающие и мебельные технологии,

Архитектура и градостроительство,

Строительство и гражданская инженерия,

Геодезия и землеустройство,

Гидротехническое строительство, водная инженерия и водные технологии,

Лесное хозяйство,

Садово-парковое хозяйство,

Агроинженерия,

Социальная работа,

Социальное обеспечение,

Вооружение и военная техника,

Национальная безопасность,

Пожарная безопасность,

Гражданская безопасность,

Правоохранительная деятельность,

Речной и морской транспорт,

Авиационный транспорт,

Железнодорожный транспорт,

Автомобильный транспорт,

Транспортные технологии,

Публичное управление и администрирование,

Международные экономические отношения,

Международное право.

Вступительная кампания в 2022 году

Регистрация электронных кабинетов поступающих для поступления на первый курс начнется 1 июля 2022 года.

Прием документов от поступающих начнется 14 июля и закончится:

16 июля – для лиц, поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов, творческих конкурсов,

22 июля – для лиц, поступающих по результатам ЕГЭ, а также вступительных экзаменов и творческих конкурсов.

Вступительные экзамены, творческие конкурсы будут проводиться в несколько потоков с 1 по 13 июля включительно. В то же время в период с 14 по 22 июля могут проводиться дополнительные сессии экзаменов или творческих конкурсов для поступающих на контракт. Собеседования будут проводить с 17 по 19 июля.

Формирование рейтинговых списков абитуриентов на бюджет состоится не позднее 27 июля. Абитуриенты, которые получили рекомендации к зачислению, должны подать оригиналы документов для зачисления на бюджет до 4 августа. Зачисление поступающих будет проводиться 5 августа.

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К слову, ВНО для выпускников в этом учебном году будет проводиться, вероятно, с 23 мая по 15 июля. Максимально участники смогут пройти пять тестов ВНО. Однако в 2022 году выпускники могут сдать ВНО также по дополнительным предметам, но за собственные деньги.