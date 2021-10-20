Усилена роль математики при поступлении в вузы: для каких специальностей это ВНО обязательное
Источник:24 канал
В новых условиях приема в вузы усилили роль математики для определенных специальностей. Поэтому будущим абитуриентам стоит подготовиться по этому предмету и выбрать ВНО по математике для поступления в 2022 году.
Как свидетельствует анализ перечня конкурсных предметов для поступления на бакалавриат в 2022 году, который уже утвержден МОН, для поступающих увеличится значение математики.
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В общем, для поступления в вуз на бакалавриат в следующем году абитуриенты будут подавать сертификаты ВНО по трем конкурсным предметам (или двум в случае проведения творческого конкурса).
Украинский язык украинский язык или украинский язык и литература традиционно являются первым конкурсным предметом. Однако теперь повышается и роль математики.
Для каких специальностей теперь нужна математика
В частности, математика станет вторым обязательным конкурсным предметом для поступления на такие специальности:
- Политология,
- Журналистика,
- Социальная работа,
- Социальное обеспечение.
Также изменения в перечне конкурсных предметов будут касаться специальностей отрасли "Международные отношения". В частности, для поступления на специальность "Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии" результат ВНО по математике стал третьим конкурсным предметом вместо нескольких предметов на выбор.
Это же касается и поступления на специальность "Международные экономические отношения", для поступления на которую математика стала вторым обязательным предметом.
В то же время при поступлении на все специальности отрасли "Здравоохранение" у поступающих появится выбор – вместо второго обязательного предмета математика, абитуриент сможет выбрать математику или биологию.
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Кроме того, результаты ВНО по математике традиционно будут необходимы поступающим на специальности, связанные с информационными технологиями, инженерией, коммуникациями, производством, строительством, социальной работой, транспортом и тому подобное.
На какие специальности требуется ВНО по математике
- Начальное образование,
- Среднее образование (математика),
- Среднее образование (физика),
- Среднее образование (информатика),
- Среднее образование (трудовое обучение и технологии),
- Дизайн (“Графический дизайн”, “Дизайн одежды”, “Дизайн среды”, “Промышленный дизайн”),
- Менеджмент социокультурной деятельности,
- Экономика,
- Политология,
- Социология,
- Психология,
- Журналистика,
- Учет и налогообложение,
- Финансы, банковское дело и страхование,
- Менеджмент,
- Маркетинг,
- Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность,
- Науки о Земле,
- Физика и астрономия,
- Прикладная физика и наноматериалы,
- Математика,
- Статистика,
- Прикладная математика,
- Инженерия программного обеспечения,
- Компьютерные науки,
- Компьютерная инженерия,
- Системный анализ,
- Кибербезопасность,
- Информационные системы и технологии,
- Прикладная механика,
- Материаловедение,
- Отраслевое машиностроение,
- Аварийная и ракетно-космическая техника,
- Судостроение,
- Металлургия,
- Электроэнергетика, электротехника и электромеханика,
- Энергетическое машиностроение,
- Атомная энергетика,
- Теплоэнергетика,
- Гидроэнергетика,
- Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии,
- Метрология и информационно-измерительная техника,
- Микро- и наносистемная техника,
- Химические технологии и инженерия,
- Электроника,
- Телекоммуникации и радиотехника,
- Авионика,
- Пищевые технологии,
- Технологии защиты окружающей среды,
- Горное дело,
- Нефтегазовая инженерия и технологии,
- Издательство и полиграфия,
- Деревообрабатывающие и мебельные технологии,
- Архитектура и градостроительство,
- Строительство и гражданская инженерия,
- Геодезия и землеустройство,
- Гидротехническое строительство, водная инженерия и водные технологии,
- Лесное хозяйство,
- Садово-парковое хозяйство,
- Агроинженерия,
- Социальная работа,
- Социальное обеспечение,
- Вооружение и военная техника,
- Национальная безопасность,
- Пожарная безопасность,
- Гражданская безопасность,
- Правоохранительная деятельность,
- Речной и морской транспорт,
- Авиационный транспорт,
- Железнодорожный транспорт,
- Автомобильный транспорт,
- Транспортные технологии,
- Публичное управление и администрирование,
- Международные экономические отношения,
- Международное право.
Вступительная кампания в 2022 году
Регистрация электронных кабинетов поступающих для поступления на первый курс начнется 1 июля 2022 года.
Прием документов от поступающих начнется 14 июля и закончится:
- 16 июля – для лиц, поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов, творческих конкурсов,
- 22 июля – для лиц, поступающих по результатам ЕГЭ, а также вступительных экзаменов и творческих конкурсов.
Вступительные экзамены, творческие конкурсы будут проводиться в несколько потоков с 1 по 13 июля включительно. В то же время в период с 14 по 22 июля могут проводиться дополнительные сессии экзаменов или творческих конкурсов для поступающих на контракт. Собеседования будут проводить с 17 по 19 июля.
Формирование рейтинговых списков абитуриентов на бюджет состоится не позднее 27 июля. Абитуриенты, которые получили рекомендации к зачислению, должны подать оригиналы документов для зачисления на бюджет до 4 августа. Зачисление поступающих будет проводиться 5 августа.
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К слову, ВНО для выпускников в этом учебном году будет проводиться, вероятно, с 23 мая по 15 июля. Максимально участники смогут пройти пять тестов ВНО. Однако в 2022 году выпускники могут сдать ВНО также по дополнительным предметам, но за собственные деньги.