Как свидетельствует анализ перечня конкурсных предметов для поступления на бакалавриат в 2022 году, который уже утвержден МОН, для поступающих увеличится значение математики.

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В общем, для поступления в вуз на бакалавриат в следующем году абитуриенты будут подавать сертификаты ВНО по трем конкурсным предметам (или двум в случае проведения творческого конкурса).

Украинский язык украинский язык или украинский язык и литература традиционно являются первым конкурсным предметом. Однако теперь повышается и роль математики.

В частности, математика станет вторым обязательным конкурсным предметом для поступления на такие специальности:

  • Политология,
  • Журналистика,
  • Социальная работа,
  • Социальное обеспечение.

Также изменения в перечне конкурсных предметов будут касаться специальностей отрасли "Международные отношения". В частности, для поступления на специальность "Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии" результат ВНО по математике стал третьим конкурсным предметом вместо нескольких предметов на выбор.

Это же касается и поступления на специальность "Международные экономические отношения", для поступления на которую математика стала вторым обязательным предметом.

В то же время при поступлении на все специальности отрасли "Здравоохранение" у поступающих появится выбор – вместо второго обязательного предмета математика, абитуриент сможет выбрать математику или биологию.

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Кроме того, результаты ВНО по математике традиционно будут необходимы поступающим на специальности, связанные с информационными технологиями, инженерией, коммуникациями, производством, строительством, социальной работой, транспортом и тому подобное.

  • Начальное образование,
  • Среднее образование (математика),
  • Среднее образование (физика),
  • Среднее образование (информатика),
  • Среднее образование (трудовое обучение и технологии),
  • Дизайн (“Графический дизайн”, “Дизайн одежды”, “Дизайн среды”, “Промышленный дизайн”),
  • Менеджмент социокультурной деятельности,
  • Экономика,
  • Политология,
  • Социология,
  • Психология,
  • Журналистика,
  • Учет и налогообложение,
  • Финансы, банковское дело и страхование,
  • Менеджмент,
  • Маркетинг,
  • Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность,
  • Науки о Земле,
  • Физика и астрономия,
  • Прикладная физика и наноматериалы,
  • Математика,
  • Статистика,
  • Прикладная математика,
  • Инженерия программного обеспечения,
  • Компьютерные науки,
  • Компьютерная инженерия,
  • Системный анализ,
  • Кибербезопасность,
  • Информационные системы и технологии,
  • Прикладная механика,
  • Материаловедение,
  • Отраслевое машиностроение,
  • Аварийная и ракетно-космическая техника,
  • Судостроение,
  • Металлургия,
  • Электроэнергетика, электротехника и электромеханика,
  • Энергетическое машиностроение,
  • Атомная энергетика,
  • Теплоэнергетика,
  • Гидроэнергетика,
  • Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии,
  • Метрология и информационно-измерительная техника,
  • Микро- и наносистемная техника,
  • Химические технологии и инженерия,
  • Электроника,
  • Телекоммуникации и радиотехника,
  • Авионика,
  • Пищевые технологии,
  • Технологии защиты окружающей среды,
  • Горное дело,
  • Нефтегазовая инженерия и технологии,
  • Издательство и полиграфия,
  • Деревообрабатывающие и мебельные технологии,
  • Архитектура и градостроительство,
  • Строительство и гражданская инженерия,
  • Геодезия и землеустройство,
  • Гидротехническое строительство, водная инженерия и водные технологии,
  • Лесное хозяйство,
  • Садово-парковое хозяйство,
  • Агроинженерия,
  • Социальная работа,
  • Социальное обеспечение,
  • Вооружение и военная техника,
  • Национальная безопасность,
  • Пожарная безопасность,
  • Гражданская безопасность,
  • Правоохранительная деятельность,
  • Речной и морской транспорт,
  • Авиационный транспорт,
  • Железнодорожный транспорт,
  • Автомобильный транспорт,
  • Транспортные технологии,
  • Публичное управление и администрирование,
  • Международные экономические отношения,
  • Международное право.

Регистрация электронных кабинетов поступающих для поступления на первый курс начнется 1 июля 2022 года.

Прием документов от поступающих начнется 14 июля и закончится:

  • 16 июля – для лиц, поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов, творческих конкурсов,
  • 22 июля – для лиц, поступающих по результатам ЕГЭ, а также вступительных экзаменов и творческих конкурсов.

Вступительные экзамены, творческие конкурсы будут проводиться в несколько потоков с 1 по 13 июля включительно. В то же время в период с 14 по 22 июля могут проводиться дополнительные сессии экзаменов или творческих конкурсов для поступающих на контракт. Собеседования будут проводить с 17 по 19 июля.

Формирование рейтинговых списков абитуриентов на бюджет состоится не позднее 27 июля. Абитуриенты, которые получили рекомендации к зачислению, должны подать оригиналы документов для зачисления на бюджет до 4 августа. Зачисление поступающих будет проводиться 5 августа.

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К слову, ВНО для выпускников в этом учебном году будет проводиться, вероятно, с 23 мая по 15 июля. Максимально участники смогут пройти пять тестов ВНО. Однако в 2022 году выпускники могут сдать ВНО также по дополнительным предметам, но за собственные деньги.