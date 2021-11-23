Родные отказались от заявления: полиция открыла дело против учительницы, которая била ученика

Правоохранители во время мониторинга соцсетей заметили видео, на котором учительница била ученика. Хотя от родных школьника обращений не поступало, а заявление писать они отказались, полиция все же открыла дело.

Инцидент, запечатленный на обнаруженном видео, случился в одной из Маневиччины Волынской области.

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Учительница побила ученика

Полицейские при мониторинге сети заметили видео. На нем горе-учительница таскает ученика за ухо и бьет по голове.

Издание "Конкурент" со ссылкой на слова пресс-секретаря управления полиции Волыни Ольги Бузулук пишет, что речь идет об учительнице физики "Цминовского лицея" Маневицкого поселкового совета Валентине Мельник.

Родные ребенка в полицию не обращались

По словам Бузулук, отец и бабушка ученика отказались от написания каких-либо заявлений, попросили не проводить дальнейшую проверку и сказали, что претензий к учительнице не имеют.

Сам школьник за медицинской помощью не обращался.

Полиция уже открыла дело

Правоохранители все же зарегистрировали сведения об инциденте. Речь идет об умышленном нанесении удара, побоев или совершении других насильственных действий, имеющих характер истязания. Сейчас полицейские допрашивают учителей и учеников школы, чтобы выяснить все обстоятельства конфликта.