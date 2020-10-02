На сегодня в 42 странах мира функционируют 193 субботние и воскресные украинские школы. Также известно, что украинский язык преподается на 69 факультетах в 25 странах мира.

Об этом сообщила директор Департамента коммуникаций и публичной дипломатии МИД Алла Полевая во время конференции "Перспективы изучения и преподавания украинского языка как иностранного".

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Благодаря Министерству иностранных дел в 2019 году государство поддержало 164 проекта субботних и воскресных украинских зарубежных школ. К слову, украинский язык и культуру изучают также в Кембридже.

По словам главы департамента МИД, Украина оказывает финансовую помощь этим школам, способствует обеспечению их учебниками, методическими пособиями и тетрадями.

Однако Алла Полевая рассказала, что на сегодня, к сожалению, нет ни одной украинской школы в полном смысле этого слова, чтобы преподавали не просто на украинском языке, а от первого до последнего класса.

Отметим, что 1 сентября начала обучение и отпраздновала первый звонок украинская школа в Анталии (Турция), которая работает там уже 4 года.