Родительское собрание в новом формате: как их могут проводить учителя в НУШ

Новая украинская школа нуждается в обновленном формате родительского собрания. Официальных рекомендаций, как их проводить, пока нет. Но учителя уже делятся необычными и интересными форматами встреч с родителями.

Эксперт, учитель и финалист премии Global Teacher Prize Ukraine 2019 Наталья Гутарук выделила действенные правила подготовки к родительскому собранию в стиле Новой украинской школы.

Как прошел первый семестр пилотирования НУШ в 5 классах: отзывы и мнения родителей и директоров

Родительское собрание – это эффективное взаимодействие

У НУШ есть триада игроков – учащиеся + родители + администрация. Чтобы их сотрудничество на родительском собрании получилось успешным, нужно продуктивно взаимодействовать со всеми членами команды. Универсальный совет для всех участников: хотите, чтобы вас услышали? Услышьте первыми.

По словам учительницы, важнейшая функция родительского собрания – командообразующая. Информативную, которая была до этого господствующей, взяли на себя социальные сети, тематические школьные чаты в вайбере.

Во время пандемии родители лишились привычной точки опоры. Поэтому организатору родительского собрания сначала надо предоставить родителям возможность озвучить все, что беспокоит, болит и вызывает неприятные эмоции. Сняв эту стрессовую ситуацию, стороны будут способны принимать продуктивные решения.

Учительница советует договориться с родителями во время собрания быть "здесь и сейчас": анализировать актуальные проблемы, а не то, что было месяц или год назад.

не переходить на личности,

не обсуждать отдельно взятого ребенка.

А собрание, где вам нужно присутствие всех родителей одновременно, проводите после личного общения с мамами и папами. Даже 5 – 7 минут персонального общения бывает достаточно, а формат выбирайте сами:

встреча в ZOOM,

обычный телефонный звонок,

общий кофе,

10 минут во время дороги на работу и т.д.

Разрешите родителям общаться между собой. Для этого перед собранием расставьте парты в классе парами (на 4 места каждая пара), а с приходом родителей разделите их на группы.

После этого обязательно озвучьте условие: "Разговариваем фактами". Оценочным суждением – "нет", эмоциям – "нет". Каждая группа родителей выбирает спикера, который озвучит проблемы, называя факты,

– говорит Наталья Гутарук.

После озвучки учитель может сразу прокомментировать или сделать пометку в блокноте, чтобы дать обратную связь впоследствии. О сроках договариваетесь сразу.

Полезные советы для родительских собраний

Мини-памятник правил коммуникации на родительском собрании:

Факты, а не эмоции.

Социальная дистанция не означает отстраненность. В любом случае не отстраняйтесь от проблем, а ищите новые форматы взаимодействия.

Качественная и положительная обратная связь.

Предлагайте алгоритм действий и шагов вперед и давайте людям время. Родителям нужно обсудить и обдумать услышанное на собрании, провести немного времени с этой информацией, посоветоваться, а уже принять собственное решение.

Если есть проблемные вопросы, не бойтесь их, а сразу обсуждайте. Однако должен быть строгим модератором обсуждения.

По-хорошему провоцируйте родителей на озвучивание собственных способов разрешения ситуаций и конкретных проблем.

Озвучивайте, что ответственность за результат равноценно распределена между всеми участниками образовательного процесса.

Интересные упражнения и формы работы на родительском собрании

Обсуждение в стиле speed-dating

Наверное, вы слышали о формате "скорых свиданий" – когда каждые 3 – 7 минут люди последовательно пересаживаются от одного столика с собеседником в другой. Это упражнение отлично работает на родительском собрании.

Итак, поделите родителей на 2 команды. Первая группа пишет на листах вопросы, ответы на которые он хочет получить. Вторая команда становится напротив, это ответчики. Как правило, люди успевают за это время задать и обсудить 1 – 3 вопроса.

Затем следует поменяться ролями. Да, за 7 минут родители могут получить от других ответы.

! Кто-то из родителей считает, что учительница математики "не объясняет правила, и дети вынуждены искать их самостоятельно". В процессе минутного обсуждения с другими родителями выясняется, что другие дети не испытывали недостатка в объяснениях по математике, и написали учительнице лично, и она все объяснила.

Плюсы упражнения:

Родители делятся друг с другом практическими кейсами для решения проблем и спорных вопросов. А учитель во время такого упражнения интенсифицирует общение, которое и так происходило бы между родителями, но вне школы и посредством сплетен.

"Родительский инсайт"

Это упражнение следует применять в классе, где "назрела" очень болезненная проблема, и вы видите, что родители пришли на встречу, настроенные крайне решительно.

Для участия в упражнении нужны два родителя. Первый получает роль "Мамы": "Представьте, что вы пришли в школу и должны написать объяснительную, почему ваш ребенок пропустил учебный день".

Второй родитель получает роль "Ребенка": "Представьте, что вы – обеспокоенный ребенок 2 лет, который плачет и которому дискомфортно. Он постоянно что-то хочет: есть, спать, смотреть книгу".

"Мама" получает задание: "Вы должны одновременно рассказывать ребенку сказку, писать объяснительную и есть яблоко". Когда действие начинается, "Ребенок" должен дополнительно мешать мамочке.

Плюсы упражнения:

Неожиданно для себя родители получают визуализацию, в какой ситуации оказались дети. Современным школьникам одновременно нужно успевать учиться и исполнять верх "домашек", заниматься в кружках, создавать проекты и т.д.

Поэтому, если кому-то из родителей казалось, что ребенок "недорабатывает" в определенном предмете, не всегда показывает хорошие результаты – смогут оценить стресс от мультитаскинга.

Чередуйте разные форматы общения с родителями

Индивидуальные встречи с родителями

Проблемы конкретного ученика никогда не следует выносить на общее родительское собрание – для этого существуют встречи, индивидуальные встречи с родителями.

Мамы и папы могут узнать индивидуальные достижения ребенка и успешность (и прогресс) по различным дисциплинам, векторам учебного и творческого роста. Следует обсудить и то, как коммуницирует ребенок.

Я настаиваю, чтобы родители во время индивидуальных впечатлений заговорили первыми и озвучили волнения, планы, пожелания на будущее. А учитель, в свою очередь, будет называть реальные факты об успешности, зонах роста,

– объясняет Наталья Гутарук.

Такие встречи – лучшая возможность для родителей понять своего ребенка лучше. Учитель может им донести и хорошие, и тревожные моменты, которые они, возможно, дома не видят.

Неформальное общение с родительским коллективом

К неформальному общению можно отнести тренинги для родителей в школах, дни открытых дверей. Вот мы, например, несколько раз в год устраиваем "Семейный день в школе", где родители проводят с детьми все 6 уроков и активно вовлечены в процесс.

Родительское собрание: командообразующее или установочное

Общее установочное собрание можно проводить в начале школьного года, – отдельно для родителей начальной или старшей школы или же по параллелям классов. Обсуждаются правила, цели, проходит сессия "Вопросы-ответы".

О командообразующем формате родительского собрания мы говорили выше: решитесь попробовать несколько игр, и вы убедитесь, что родительское собрание может быть значительно более конструктивным.