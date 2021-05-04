Родителям разрешили заходить в школу, но добавили новые условия

Накануне в марте образовательный омбудсмен Сергей Горбачев обратился к главному санитарному врачу Виктору Ляшко с предложением разрешить родителям посещать учебные заведения, что запрещало его постановление.
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Это предложение учли в обновленном постановлении. Поэтому теперь родители могут зайти в школу к своему ребенку.
Но здесь установили новые условия:
- родители обязательно должны иметь средства защиты (маски);
- теперь им надо измерить температуру бесконтактным термометром;
- посещение школы надо предварительно согласовать с руководителем учебного заведения.
К слову, в некоторых областях улучшилась ситуация с коронавирусом, поэтому там возвращают школьников на очное обучение. Например, в Киеве возобновляют обучение для школьников и студентов из-за отмены локдауна уже с 5 мая.
Однако в Министерстве образования и науки заверили, что оценивание результатов обучения учащихся, в том числе и итоговое оценивание, в этом учебном году может проходить дистанционно, если это нужно.