Родителям разрешили заходить в школу, но добавили новые условия

​К слову, в некоторых областях улучшилась ситуация с коронавирусом, поэтому там возвращают школьников на очное обучение. Например, в Киеве возобновляют обучение для школьников и студентов из-за отмены локдауна уже с 5 мая.

Однако в Министерстве образования и науки заверили, что оценивание результатов обучения учащихся, в том числе и итоговое оценивание, в этом учебном году может проходить дистанционно, если это нужно.