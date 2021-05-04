Родителям разрешили заходить в школу, но добавили новые условия

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Родителям разрешили заходить в школу, но добавили новые условия
Родители и дети в школе / Now.tv

Теперь родители могут посещать школы, несмотря на карантин. Но им обязательно надо соблюдать противоэпидемические правила безопасности. Это стало возможным, потому что Министерство здравоохранения по просьбе образовательного омбудсмена внесло изменения в соответствующее постановление.

Источник:

фейсбук Сергея Горбачева

Накануне в марте образовательный омбудсмен Сергей Горбачев обратился к главному санитарному врачу Виктору Ляшко с предложением разрешить родителям посещать учебные заведения, что запрещало его постановление.

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Это предложение учли в обновленном постановлении. Поэтому теперь родители могут зайти в школу к своему ребенку.

Но здесь установили новые условия:

  • родители обязательно должны иметь средства защиты (маски);
  • теперь им надо измерить температуру бесконтактным термометром;
  • посещение школы надо предварительно согласовать с руководителем учебного заведения.

​К слову, в некоторых областях улучшилась ситуация с коронавирусом, поэтому там возвращают школьников на очное обучение. Например, в Киеве возобновляют обучение для школьников и студентов из-за отмены локдауна уже с 5 мая.

Однако в Министерстве образования и науки заверили, что оценивание результатов обучения учащихся, в том числе и итоговое оценивание, в этом учебном году может проходить дистанционно, если это нужно.

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