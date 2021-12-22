Родителям в Днепре запретили приходить на представления их детей

В Днепре родителям запретили приходить на выступления их детей в школах и садиках. На новогодних мероприятиях могут быть только ученики одного класса или группы.

Не будут пускать посмотреть на праздник даже учеников других классов. Об этом заявили в телеграмме "Днепр областной".

Читайте также Требуют деньги на туалетную бумагу: во Львове родители обвинили детсад в регулярных поборах

В Днепре родителям запретили приходить на выступления детей

В Днепре местный Департамент гуманитарной политики решил, ссылаясь на Минздрав, не пускать родителей в детские сады и школы.

Торжественные мероприятия, посвященные новогодним праздникам в школах и детских садах, учитывая пандемию, в этом году должны проходить без родителей и других членов семьи,

– говорится в сообщении.

Добавили также, что во время празднования в школе на мероприятии могут присутствовать только ученики одного класса, а другим участие запрещено.



В Минздраве рассказали о правилах проведения новогодних праздников в школах и садиках / Инфографика Минздрава

Коротко о последних рекомендациях Минздрава по организации детских праздников

20 декабря в Министерстве здравоохранения Украины рассказали, что образовательный процесс требует новых подходов к безопасности детей и сотрудников учебного заведения. Именно поэтому в министерстве рассказали, что стоит придерживаться противоэпидемических мер.

В частности должен быть отдельный праздник для каждой группы или класса, а также не позволяют присутствовать зрителям. Более того, в празднике могут принимать только работники учреждения образования. Участие аниматоров также запретили.

То есть фактически дети в школах и садиках должны выступать без родителей или других зрителей. В частности в Минздраве прописали, что на празднике запрещено даже участие школьников из других классов или групп одного заведения.

Нарушителей карантина и антивакцинаторов массово штрафуют – смотрите видео

Полный текст публикации телеграмму "Днепр Областной"

В Днепре городской департамент гуманитарной политики, ссылаясь на Минздрав, не пускает родителей в детские сады и школы. Даже на праздничные представления нельзя приходить.

"Торжественные мероприятия, посвященные новогодним праздникам в школах и детских садах, учитывая пандемию, в этом году должны проходить без родителей и других членов семьи. Отметим, что во время празднования в школе на мероприятии могут присутствовать только ученики одного класса. Участие школьников из других классов в празднике запрещается.

В случае с детскими садами это правило действует аналогично", – написал Днепровский Департамент гуманитарной политики.

Многих родителей эта новость расстроила и вызвала возмущение. В комментариях они выражают удивление таким двойным стандартам в соблюдении карантина.