В рабочей тетради к учебнику по предмету “Человек и мир” для 4 класса информацию об Антарктиде подают через призму достижений российских полярников. Так, в одном из домашних заданий ученикам рассказывают историю российской станции "Восток".

Одна из мам учеников 4 класса Наталья Сашек поделилась домашним заданием ребенка о российской станции.

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Женщина отметила, что пока она вместе с сыном следит за событиями, которые вселяют надежду, что Украина – сильная и мощная держава, в программе 4 класса детям рассказывают о достижениях российских полярников.

Нет ни слов, ни комментариев. МОН не в курсе, что у нас есть украинская научно-исследовательская станция имени Вернадского? Кого вы воспитываете? Граждан какой страны?,

– пишет Наталья Сашек.

Возмущенная мама прикрепила фото из тетради с уроком №2, где детям рассказывают об Антарктиде на фоне истории о российской станции "Восток".

Другие пользователи соцсети поддерживают маму ученика. Они также возмущены таким заданием в тетради к украинскому учебнику:

"Из приличного количества станций выбрали самую "достойную" – российскую. Не самую современную, штатовскую, не австралийцев, у которых уникальные экопрограммы там разрабатываются, или бразильскую, где исследуют птиц и зверей, а именно эту. "Братскую".

“Страна двойных стандартов и лицемерия. Возможно МОН таким образом демонстрирует свою лояльность “Северным хозяевам”.

Однако впоследствии в комментариях прислали фото урока №6 из этой тетради, где написана информация и о нашей станции Вернадского.

Отметим, что 6 февраля 1996 года над антарктической станцией, которая получила название "Академик Вернадский", поднят флаг Украины. Там уже 25 лет проводят исследования украинские ученые и полярники.