Большинство родителей и учителей считают, что в школах надо преподавать сексуальное образование. И особенно важно организовывать такие уроки для учащихся начальных классов.

Об этом говорится в исследовании аналитического центра Cedos в партнерстве с агентством Info Sapiens по заказу Фонда ООН и при поддержке МОН, сообщает UNFPA.

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Результаты исследования

Исследование показывает, что почти 84 % родителей и учителей считают, что в школах должно быть сексуальное образование. Лишь поддерживают идею полового воспитания учащихся еще 60% родителей и учителей. В то же время 8% и 9% выступают против этого.

Больше всего учителя и родители поддерживают начало сексуального воспитания с 1 и 5 класса. Так, с первого класса это делать предлагают лишь 16% педагогов и 12% родителей, с 5 класса — 18% и 25% соответственно.

Как преподавать сексуальное образование в школе? Самые популярные идеи касательно такого обучения – это лекции специалистов (медиков или других экспертов). Их поддерживают 47% родителей и 58% учителей. Также около 40% учителей уверены в собственных знаниях по темам сексуального образования и могут обсуждать их с учениками.



Кто должен был рассказывать ребенку о сексуальном воспитании / инфографика UNFPA

Большинство родителей и учителей положительно относятся к неформальному комплексному сексуальноум образованию в семье и на внешкольных мероприятиях. 89% родителей и 92% учителей считают, что семья должна заниматься сексуальным воспитанием детей.

Стереотипы родителей и учителей о сексуальной теме:

65% родителей и 63% учителей считают, что если девушка носит короткую юбку и яркий макияж, этим она побуждает ребят к ухаживаниям;

44% родителей и 36% учителей заявили, что нетрадиционная ориентация требует лечения;

31% родителей и 33% учителей заявили, что аборт в Украине должен быть запрещен;

30% родителей и 31% учителей считают, что наличие нескольких сексуальных партнеров – это распущенность;

35% родителей и 23% учителей думают, что обсуждение вопросов контрацепции подталкивает детей к началу сексуальной жизни;

27% родителей и столько же учителей уверяют, что заниматься сексом до брака – это стыдно;

26% родителей и 19% учителей сказали, что ВИЧ-позитивные дети не должны учиться вместе с другими детьми.

Добавим, что в Украине запустили волонтерский учебный проект по безопасности и началу сексуального образования для детей в возрасте от 4 до 9 лет под названием "Я и это".

Каждый вторник на ютуб-канале будут появляться новые серии. Всего запланировано 9 серий, которые стоит просматривать родителям вместе с детьми. Ведь важно получить ответы на вопросы в понятной форме и проговорить их с ребенком.