Родители получат доступ к электронным журналам и дневникам: детали
После успешного тестирования электронных журналов и дневников Минобразования начало бесплатно распространять сервис среди школ, которые ими еще не пользовались. Поэтому родители также смогут получить доступ к этим сервисам.
В Министерстве образования отметили, что те школы, которые уже применяют подобные коммерческие продукты, по желанию смогут и в дальнейшем пользоваться ими, сообщает пресс-служба ведомства.
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Но, как добавили в МОН, следует создать их связь с системой АІКОМ, где будут аккумулироваться данные об успешности обучения всех учащихся.
Все остальные школы смогут получить бесплатный доступ к электронным журналам и консультации по подключению сервиса. Это только первый шаг к расширению функциональных возможностей системы АІКОМ,
– отметил заместитель министра образования по вопросам цифровизации Артур Селецкий.
По его словам, сервис довольно простой в использовании и имеет дружественный интерфейс, через который организован доступ к различным страницам, в частности:
- данные об учениках;
- расписание уроков;
- списки посещения;
- домашние задания и тому подобное.
Эта информация будет вноситься учителями, но и родители и ученики с помощью логина и пароля смогут получить доступ к ней.
В частности, родители онлайн в электронных дневниках будут видеть информацию о присутствии ребенка на учебе, уровне его успеваемости, комментариях и советах учителей, а ученики – будут получать задания, следить за расписанием и тому подобное.
Как школе подключиться к электронному журналу
Шаг 1. Учреждение образования направляет на электронный адрес ГНУ "Институт образовательной аналитики" (ejournal@iea.gov.ua) запрос о подключении с обязательным указанием нужной информации:
- регион (область)
- город / ОТО;
- название учебного заведения с указанием его ID в системе ДИСО;
- ЕГРПОУ учебного заведения;
- ФИО ответственного лица (администратора);
- электронный адрес ответственного лица (администратора);
- телефон ответственного лица (администратора).
Шаг 2. ГНУ "Институт образовательной аналитики" рассматривает обращения, создает в электронном журнале администратора для данной школы с соответствующими правами доступа.
Шаг 3. Система э-журнала автоматически генерирует права доступа и направляет приглашение на указанный электронный адрес администратора учебного заведения.
Шаг 4. Ответственное лицо, получив права доступа, авторизуется в системе и начинает работу.
Известно, что за первые дни работы сервиса в открытом режиме к нему подключились более 100 школ.
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