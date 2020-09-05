В США 1 сентября прошло не совсем традиционно из-за пандемии. Ученики возвращаются в классы в разные даты. Однако даже это не заставило американских родителей в очередной раз провести замечательную традицию – сделать оригинальные фото.

Известно, что американские семьи ежегодно делают интересные фотографии, посвященные началу нового учебного года. И в 2020 году эти фотографии были особыми, передает 24 канал.

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Поскольку в этом году в США большинство школ будет работать в смешанной формате обученич, а детям придется соблюдать необходимые меры безопасности, то фото к 1 сентября были несколько ироничными.

Так, теперь родители на них радуются шампанским, а публикуют фотографии школьников в масках, защитных костюмах, или пижамах для домашнего обучения.

Вот несколько фотографий, которые прекрасно описывают неистовство нового учебного года.

Там первое фото показывает трех детей, которые идут в школу в защитных костюмах и масках. Надпись на табличке: "Первый день школы".

А на этой фотографии дети перешли на дистанционное обучение, поэтому первый день занятий начали в пижамах.

А на следующем фото один из парней начал обучение в первом классе, а его младший брат – в классе подготовки к школе. Оба будут учиться дома, что негативно сказалось на их маме и она теперь просит помощи.

Четвертое фото показывает, что дети тоже пытаются привыкнуть к новой реальности. Надпись на табличке: "Что-то типа как бы первый день в школе, или что". Очевидно, что эти дети тоже будут учиться удаленно.

Пятое фото тоже показывает детей, которые готовы вернуться в школу, однако в этом году обучение будет дистанционным. И дети уже устали от виртуальной школы и хотят увидеться с друзьями.

А последнее фото показывает братьев, которые наконец идут в школу после карантина и каникул. Надпись на табличке: "После 160-дневного перерыва мы возвращаемся в школу".

К слову, в Украине учебный год начался 1 сентября, однако коронавирус уже заставил несколько школ закрыться или перейти на дистанционное обучение. Какие школы закрылись из-за обнаружения заболевания COVID-19 у учащихся или учителей – читайте в материале.