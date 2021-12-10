Результаты опроса от НАПК показали, что 69% граждан считают коррупцию очень серьезной проблемой и ставят ее на второе место среди основных проблем Украины.

К теме Незаконно требовать деньги у родителей учеников на нужды школы, – образовательный омбудсмен

Коррупция в системе образования

В 2017 году Организация экономического сотрудничества и развития (OЭCP) осуществила обзор относительно добропорядочности в образовании.

Главные коррупционные риски в сфере образования:

доступ к дошкольному образованию из-за неофициальных договоренностей;

доступ к школьному образованию посредством неофициальных договоренностей;

частные дополнительные занятия (репетиторство);

ненадлежащее использование родительских взносов в школах и детских садах;

ненадлежащее признание учебных достижений в начальном и среднем образовании;

коррумпированное влияние на закупку учебников в Украине;

коррумпированный доступ к высшему образованию в Украине;

академическое неблагополучие – списывание и плагиат в высшем образовании;

ненадлежащее признание учебных достижений в высшем образовании.

Конечно, уже прошло четыре года, и коррупционные риски изменились и трансформировались. Но актуальными остаются: принудительный сбор родительских взносов, влияние факта сдачи средств родителями на оценки или отношение к детям.

Исследование НАПК подтверждает, что большинство украинцев сталкивались с принудительными взносами в детсадах и школах:

принудительные благотворительные взносы (на ремонт заведения, закупку оборудования): 55,1% (в детсадах), в школах (55,7%), высшее образование (22,6%);

принудительные подарки преподавателям, учителям, воспитателям при содействии в обучении: 12,8% (в детских садах), 21,4% (в школах), 19,1% (высшее образование);

принудительное приобретение учебников или других публикаций преподавателей как условие получения зачета, экзамена: 4,6% (в детских садах), 19,8% (в школах), 17,6% (высшее образование);

дополнительные неофициальные платежи (лично работникам, воспитателям или преподавателям за обучение, общежитие и т.п.): 11,3% (в детсадах), 12,7% (в школах), 18,2% (высшее образование);

использование личных связей, знакомств ("блата") для решения определенных вопросов, получения преимуществ, более высоких оценок и т.п.: 3,3% (в детсадах), 3,2% (в школах), 8,4% (высшее образование).

Коррупция в сфере образования / Инфографика по исследованию НАПК

Как родители, учителя и ученики могут бороться с коррупцией

Чтобы постепенно преодолевать коррупцию должна быть включенность каждого человека. Наибольшей проблемой остается низкая осведомленность о понимании коррупции, ее проявлениях и последствиях. Поэтому первый шаг на пути преодоления коррупции – это правопросветительство по этой теме.

Образовательный омбудсмен отмечает, что в школах нужно проводить уроки о добродетели и коррупции: лучше рассказать меньше, но несколько раз по-разному повторить в течение урока об одном и том же понятии, явлении, ключевой информации, чтобы ученик понял ее, запомнил и закрепил, чем за один раз нагрузить его большим количеством понятий.

Каждый добродетельный человек – пример для других

Второй шаг на пути к преодолению коррупции – быть положительным примером для других: родителям – для своих детей, педагогам – для своих учеников и других работников, ученикам – для своих сверстников.

Антикоррупционное поведение начинается с элементарной добродетели: самостоятельного выполнения домашних заданий, а не их списывания с готовых, справедливого оценивания учащихся, а не по личным симпатиям и т.д.

Чем больше в окружении участников образовательного процесса будет людей, которые ведут себя добродетельно и не терпят коррупцию, тем больше будет мотивация для других поступать так же.

Бороться с поборами и некачественными закупками

Еще один шаг на пути борьбы с коррупцией – практические действия. Когда родители начинают требовать средства, товары или услуги на учебное заведение, часть из них начинает интересоваться финансовым обеспечением учебного заведения, делаются ли закупки, выделяются ли на это средства местного бюджета.

Иногда закупленные товары или услуги в учебных заведениях являются некачественными. И родители могут повлиять на то, чтобы закупаемые товары были качественными.

В то же время, и родители, и учителя могут повлиять на ситуацию с недобросовестными закупками, осуществляя проверки закупок. Например, предприниматель Сергей, когда в детском саду, который посещает его ребенок, родители решают скинуться на покупку чего-то для класса, он проверяет, объявил ли город тендер на эту закупку.

Учебные материалы и курсы о коррупции в образовании:

Антикоррупционные инструменты для учителей и учеников (антикоррупционные сценарии, квесты, игры, уроки и т.д.) от USAID Взаимодействие размещено на сайте образовательного омбудсмена.

Учебно-методический курс "Уроки добродетели" для 3 – 4 классов с комплектом соответствующих материалов и методическими рекомендациями от ОО "Смарт-образование". Курс соответствует Госстандарту начального образования.

Онлайн-курс "Прозрачная школа: как построить добродетельную среду" – созданный НАПК в партнерстве, в том числе с образовательным омбудсменом. Курс рассказывает, что такое коррупция, историю зарождения этого явления, как коррупция проявляется в школьной среде, какими правами и обязанностями обладают учителя и как они помогают противостоять неблагочестию.

Также есть курсы на Prometheus или EdEra:

"Влияй – разоблачай" – онлайн-курс о том, как правильно сообщать о коррупции и стать разоблачителями.

Следствие ведет НАБУ – антикоррупционная игра-расследование.

Кстати, в течение учебного года родители часто получают уведомления от школы и родительских комитетов с требованием уплатить определенную сумму на ремонт или другие школьные нужды. Должны ли родители сдавать деньги на ремонты – читайте объяснения юристов в статье.