В одном из садиков Черновцов ребенку не разрешили играть игрушками, которые девочки получили на 8 Марта. А все из-за того, что ее родители не сдали деньги на подарок. Инцидент произошел в дошкольном учреждении № 42 "Жемчужинка".

Черновчанин Игорь Лесько (ник в соцсети – Горный Уарабей) в фейсбуке распространил фотографию, на которой видно, что девочки играют подаренными на 8 Марта игрушками, зато его дочь сидит отдельно за столом без подарка.

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Отец утверждает, что фото сделали специально, чтобы показать, что его ребенка так наказали.

Родители собирали деньги на 8 марта. Поздравили девочек. Моего ребенка не поздравили демонстративно. Можно было вывести ее из группы, позвонить и сказать: "Заберите ребенка раньше", или еще как-то разрешить эту ситуацию. Но они поздравили при всех, а мой ребенок сидел и плакал,

– написал Игорь Лесько.

Такие действия коллектива садика мужчина считает недопустимыми, и говорит, что это буллинг.

Кроме того, Игорь Лесько сомневается в честности использованных средств. "Они купили несколько пластмассовых динозавриков и собрали на это 300 грн. И никаких чеков, никаких отчетов", – говорит он.

Поэтому мужчина и не сдает деньги на такие подарки или мероприятия, ведь никаких отчетов ему не предоставляют.

Но за это наказали его ребенка. "Дело даже не в том, какую психологическую травму нанесли моему ребенку. Дело в том, что родительские комитеты не должны существовать в садиках и школах", – отмечает отец ребенка.



Черновчанин рассказывает, что похожие ситуации возникали и раньше, и члены родительского комитета пообещали устроить ему санкции.

Родительский комитет говорит, что им нужна конкретная сумма, чтобы поздравить и воспитателей. Я сказал, что не хочу их поздравлять, хочу поздравить только моего ребенка. Мне ответили, что нет, а, следовательно, ваш ребенок останется без подарка,

– признается Игорь Лесько.

Заведующая садиком Алина Колыбняк сказала изданию ACC, что специально фото никто не присылал. "В садике деньги никто не собирает. Все, что делает родительский комитет, он делает по собственному усмотрению. Они имеют собственные группы в соцсетях и там общаются. Их никто ни к чему не обязывает", – подчеркнула она.

Зато в Управлении образования Черновицкого городского совета заверили, что в этой ситуации разбираются.

Жду объяснений от работников заведения. Конечно, это неправильно, потому что никаких подарков до 8 марта никто не должен делать. Такой сбор средств не разрешен. У нас есть и соответствующий приказ о запрете сбора средств на любые мероприятия. Поэтому жду объяснений администрации заведения,

– написала заместитель руководителя управления образования Нина Витковская.

К слову, по всей Украине происходят похожие ситуации. Родительские комитеты несмотря на запреты продолжают собирать деньги с родителей на подарки учителям или даже детям. Зато малышей некоторых родителей, которые не сдают деньги, могут наказать.

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