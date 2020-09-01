Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине есть возможность получать среднее образование в школе и в традиционной, и дистанционной, или экстернатной или домашней форме. Родители могут выбирать любую из этих форм обучения.

Об этом он сообщил в эфире телеканала 1+1.

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Шмыгаль также напомнил, что в новом учебном году будут продолжать транслировать телевизионные уроки, чтобы дети в сельской местности могли приобретать знания и пройти обучение дистанционно.

Кроме того, по его словам, из государственного бюджета регионам выделяют образовательную субвенцию, поэтому местные власти смогут закупить средства индивидуальной защиты и антисептики.

"Если таких средств не хватает, Кабмин готов выделить их дополнительно или сделать перераспределение по заявлению соответствующих владельцев таких учебных заведений", – добавил Шмыгаль.



Правила работы работников образовательных учреждений на период карантина / Инфографика 24 канала

Он заявил, что правительство все контролирует. В частности, соответствующие комиссии проверяли школы в течение двух предыдущих недель и продолжат контролировать ситуацию и в дальнейшем.

Добавим, что сегодня, 1 сентября, в школах Украины начинается новый учебный год. Однако из-за пандемии COVID-19 формат образовательного процесса несколько изменился, в частности в "красных" зонах обучение не началось, или началось только дистанционно.

Вузы могут работать в "оранжевой" зоне в мини-группах

Шмыгаль отметил, что высшие учебные заведения будут работать так же, как средние и дошкольные, однако, если вуз будет находиться в "оранжевой зоне", там будет запрещено обучение в группах, где больше 20 человек.

Как будут проходить обучение в вузах? Кабмин разрешил университетам самостоятельно выбирать формат обучения для студентов с 1 сентября. В частности, обучение может проводиться очно, дистанционно или в смешанной форме.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что начать занятия в университетах для курсов желательно в разные даты.