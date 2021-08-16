Родители из Киева придумали, как научить детей общаться на украинском языке: интересная идея

Семейная пара из Киева запустила инициативу "украиноязычный четверг" в садике, куда ходит их ребенок. Так, теперь в этот день каждую неделю дети и родители общаются на украинском языке в детском саду и даже дома.

Родители уверяют, что украинский язык является основным языком обучения в садиках и школах Киева и других городов. Но неформально дети продолжают говорить по-русски, даже в садике или школе.

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В результате дети плохо знают украинский язык. Основатель инициативы Андрей Ковалев рассказал, что его 3,5-летний сын Матвей разговаривает на украинском языке, иногда слушает английский, в то же время русский он практически не понимает.

"Мы (родители Матвея – 24 канал) росли в русскоязычной среде и нашим основным языком общения до 2005 года был русский. Это изменилось после Оранжевой революции, мы постепенно перешли на украинский и решили, что для наших детей основным языком общения будет украинский, второй – английский", – рассказывает папа.



Андрей с женой Ириной и сыном Матвеем / Фото с его фейсбук-страницы

По его наблюдениям, на детских площадках с детьми до 5 лет 15 – 20% родителей уже говорят на украинском, но этого все еще мало.

Интересная идея, как научить детей общаться на украинском

Андрей Ковалев рассказал, что в прошлом году Матвей пошел в детский сад. И хотя украинский язык является основным языком обучения в садиках и школах, начиная с первого дня в саду большинство детей говорило по-русски.

Украинский становится языком обучения и тем языком, которым обращается воспитатель к детям, русский – языком неформального общения детей между собой и когда дети обращаются к воспитателям. С 10 детей в группе украинский является основным для 2, остальные 8 детей говорят дома на русском,

– отметил отец.

Поэтому они поговорили с родителями других детей и предложили обучать малышей разговаривать на украинском в садике. Так появилась инициатива о еженедельном "дне украинского языка".

В частности, теперь:

родители в течение этого дня с утра до вечера общаются с детьми на украинском и поддерживают попытки детей говорить на украинском дома;

мультфильмы, музыка, книги в этот день также на украинском;

воспитатели ненавязчиво исправляют детей, когда они говорят что-то на русском ("А ты знаешь как это будет на украинском?", "А можешь повторить то, что ты сказал на украинском?" т.д.).

Что изменилось в садике

По словам Ковалева, все родители восприняли эту инициативу положительно или нейтрально, негатива не было. Уже идет второй месяц "дня украинского языка" и уже заметны первые положительные результаты:

почти все родители стараются в этот день с детьми практиковать украинский,

некоторые дети начали сами напоминать родителям, что в этот день надо говорить на украинском,

детям стало проще говорить между собой на государственном языке,

некоторые родители после запуска дней украинского языка сказали, что давно думали о том, чтобы больше с детьми говорить на украинском, но как-то не решались.

К слову, в Киеве организуют бесплатный курс украинского языка, который продлится один месяц. "Мовомаратон" приурочили к 30-й годовщине Независимости Украины. Для чего этот марафон и как поможет перейти на украинский – читайте в статье.