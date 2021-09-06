Поэтому врач-инфекционист высшей категории и член правления ОО "Родители за вакцинацию" Надежда Дребот заявляет, что родители имеют право требовать, чтобы воспитатель и учитель были вакцинированы.

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Инфекционист считает, что драматизируют необходимость прививки те, кто верит в антивакцинальные мифы.

"Сейчас происходит некоторое нагнетание перед началом учебного процесса в школах. К нему подключилась очень большая часть учителей, которые, к сожалению, не имеют базовых знаний. Казалось бы, достаточно посмотреть на своих коллег, которые вакцинированы, защищены, готовятся к учебному процессу", – говорит Надежда Дребот.

По ее словам, дети не должны стать заложниками невежества учителя.

Как родители могут доверить ребенка – особенно из группы риска (с бронхиальной астмой, сахарным диабетом, врожденным пороком сердца, с неврологическими заболеваниями) – невакцинированному учителю? Родители имеют право требовать, чтобы воспитатель, учитель был привит,

– уверяет врач.

Дребот считает, что даже когда дети остаются дома на индивидуальном обучении, то родители не должны пускать к себе домой невакцинированного педагога.

Инфекционист сравнила эту ситуацию правилам на дороге.

"Понимаете, если мы говорим, что на красный свет дорогу не переходим, то и не должны переходить. Так и здесь. Вакцина – это единственный предохранитель. Лечения от коронавируса не существует. Как себя поведет коронавирусная инфекция у каждого конкретного человека, неизвестно" – подчеркнула врач.

Надежда Дребот добавила, что сопутствующие заболевания ни в коем случае не являются показаниями не делать прививки. "К примеру, диабет или бронхиальная астма – это как раз показания к вакцинации, ведь тяжело COVID-19 переносят именно люди с такими заболеваниями", – добавила она.

Как происходит обучение в школе

В школе ученики начальной школы учатся без масок. А старшие ученики надевают маски только на переменах. Учителям рекомендуют во время проведения уроков использовать защитный щиток.

Что делать, если у ученика обнаружили признаки COVID-19? В таком случае он должен сразу надеть маску. Кроме того, его должны изолировать в специально отведенном помещении заведения и проинформировать родителей.

После удаления ученика с симптомами инфекционной болезни в классе, где он находился, нужно провести проветривание вне графика и дезинфекцию поверхностей. В случае подтверждения случае COVID-19 у одного из учеников, все остальные дети соответствующего класса должны пойти на самоизоляцию и сдать тесты.



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