Поэтому врач-инфекционист высшей категории и член правления ОО "Родители за вакцинацию" Надежда Дребот заявляет, что родители имеют право требовать, чтобы воспитатель и учитель были вакцинированы.
К теме Занятия на улице и маски: Минздрав издал рекомендации по обучению в садах, школах и вузах
Инфекционист считает, что драматизируют необходимость прививки те, кто верит в антивакцинальные мифы.
"Сейчас происходит некоторое нагнетание перед началом учебного процесса в школах. К нему подключилась очень большая часть учителей, которые, к сожалению, не имеют базовых знаний. Казалось бы, достаточно посмотреть на своих коллег, которые вакцинированы, защищены, готовятся к учебному процессу", – говорит Надежда Дребот.
По ее словам, дети не должны стать заложниками невежества учителя.
Как родители могут доверить ребенка – особенно из группы риска (с бронхиальной астмой, сахарным диабетом, врожденным пороком сердца, с неврологическими заболеваниями) – невакцинированному учителю? Родители имеют право требовать, чтобы воспитатель, учитель был привит,
– уверяет врач.
Дребот считает, что даже когда дети остаются дома на индивидуальном обучении, то родители не должны пускать к себе домой невакцинированного педагога.
Инфекционист сравнила эту ситуацию правилам на дороге.
"Понимаете, если мы говорим, что на красный свет дорогу не переходим, то и не должны переходить. Так и здесь. Вакцина – это единственный предохранитель. Лечения от коронавируса не существует. Как себя поведет коронавирусная инфекция у каждого конкретного человека, неизвестно" – подчеркнула врач.
Надежда Дребот добавила, что сопутствующие заболевания ни в коем случае не являются показаниями не делать прививки. "К примеру, диабет или бронхиальная астма – это как раз показания к вакцинации, ведь тяжело COVID-19 переносят именно люди с такими заболеваниями", – добавила она.
Как происходит обучение в школе
В школе ученики начальной школы учатся без масок. А старшие ученики надевают маски только на переменах. Учителям рекомендуют во время проведения уроков использовать защитный щиток.
Что делать, если у ученика обнаружили признаки COVID-19? В таком случае он должен сразу надеть маску. Кроме того, его должны изолировать в специально отведенном помещении заведения и проинформировать родителей.
После удаления ученика с симптомами инфекционной болезни в классе, где он находился, нужно провести проветривание вне графика и дезинфекцию поверхностей. В случае подтверждения случае COVID-19 у одного из учеников, все остальные дети соответствующего класса должны пойти на самоизоляцию и сдать тесты.
Требования к работе школ в Украине с 1 сентября / Инфографика 24 канала