На официальном портале Президента Украины появилась петиция, в которой родители требуют, чтобы им выплачивали деньги при дистанционном обучении. В частности, они хотят получать 35% учительской зарплаты, потому что помогают детям в учебе.

Образовательный эксперт отмечает, что за время работы с ребенком государство должно компенсировать одному из родителей почти 81 копейку за каждый час.

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В петиции говорится о том, чтобы доплачивать родителям за обучение своих же детей, если они на дистанционке минимум одну неделю, минимум 35% от ставки учителя.

По состоянию на 15: 00 23 марта за петицию проголосовали только 23 человека. Автор петиции – Удот Богдан Анатольевич.

Добавим, что петицию на своей странице в фейсбуке прокомментировал образовательный эксперт Владимир Онацкий. Он посчитал сколько получат родители, если петиция наберет нужное количество голосов.

Эксперт говорит, что автор петиции прав, ведь при дистанционном обучении родителям приходится больше внимания уделять своим детям. И они заслуживают компенсацию со стороны государства.

Пороемся в учительском кошельке. Начинающему учителю начисляют зарплату 6 тысяч гривен в месяц, после уплаты налогов он получит за проведенных 72 урока с 30 учениками 5000 гривен. Итак, за обучение одного ученика на одном уроке педагог получает 2 гривны 31 копейку,

– объяснил эксперт.

Получается, что за время работы отца с ребенком государство должно компенсировать ему почти 81 копейку за каждый час.

Онацкий говорит, что автор петиции соглашается с тем, что учителю нужно все-таки что-то заплатить за работу и претендует лишь на 35%.

К слову, из-за увеличения количества случаев коронавируса многие украинские школьники ушли на каникулы или учатся дистанционно. Например, часть школьников уже перевели на онлайн-обучение в Ивано-Франковской, Закарпатской, Сумской, Киевской, Львовской и других областях.