МОН изменило позицию по обучению детей с инвалидностью: родители могут выбирать любую школу

После волны возмущения общественности относительно заявления Шкарлета об обучении детей с инвалидностью, Министерство образования изменило позицию и заявило, что дети с ООП могут учиться в обычных школах на инклюзивной форме.

Что раньше говорил Шкарлет

28 мая министр образования заявил, что ученики со слепотой, глухотой, интеллектуальными и другими нарушениями должны учиться только в спецшколах.

К теме Позиция МОН является дискриминационной, – родителей возмутили слова Шкарлета об образовании детей с инвалидностью

В частности, говорилось о том, что дети должны учиться не в инклюзивных классах, а в специальных школах. Но это противоречит законодательству, поэтому теперь МОН обнародовало другую позицию.

МОН изменило позицию

Теперь министр образования Сергей Шкарлет заверил, что он поддерживает то, чтобы родители детей из ООП имели право выбора учебного заведения.

По его словам, родители учеников имеют гарантированное право выбирать:

учебное заведение (инклюзивные классы в обычных школах, приближенных к месту жительства, или специальное учебное заведение),

образовательную программу,

вид и форму обучения детей соответствующего образования.

По его мнению, тема специального образования является чувствительной, и здесь неприемлемы никакие манипуляции. А любые административные решения местных органов по этим вопросам требуют ориентирования на интересы детей.

Министр отметил, что, например, Закарпатская область закрыла все учреждения специального образования, но такого не может быть.

Родители учащихся имеют право выбора учить детей в обычной школе, в инклюзивных классах или в специальной школе, где работают высококвалифицированные специалисты. Основа обеспечения качественного обучения для детей с ООП – это право иметь выбор. Именно такая позиция МОН,

– подчеркнул Шкарлет.

В МОН добавили, что по состоянию на этот год инклюзивные классы были организованы в 43% школ. Количество классов составило более 18 тысяч, где учится более 25 тысяч учеников с особыми образовательными потребностями.

К слову, правительство планирует отменить прохождение обязательной комиссии для получения разрешения на обучение детей с особыми образовательными потребностями и детей с инвалидностью в специальных школах.