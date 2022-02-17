Родители будут платить больше: в школах и садиках Одессы тарифы на коммуналку выросли в 5 раз

Директор департамента образования городского совета Елена Буйневич очень обеспокоена счетами за коммунальные услуги в детских садах и школах Одессы. По ее словам, за год счет вырос почти в пять раз.

Из-за высоких тарифов на коммунальные услуги, частным садикам и школам придется увеличивать оплату за обучение воспитанников.

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Как выросли тарифы для частных заведений

Руководитель одного из частных учебных комплексов Мария Дидыч пожаловалась, что по сравнению с январем прошлого года тарифы на коммунальные услуги выросли в пять раз.

Например, если за январь 2021 года заведение в целом заплатило за коммунальные услуги около 78 тысяч, то цена за январь 2022 года составила более 400 тысяч гривен.



Мария Дидыч показали тарифы на коммуналку / Фото Елены Буйневич

К чему приведет рост тарифов

Елена Буйневич подчеркнула, что это может привести к тому, что родители вынуждены будут забирать детей из частных учебных заведений, что увеличит очередь в государственные детские сады.

Чиновница отмечает, что эти учреждения существенно уменьшают нагрузку на городские инфраструктуры, поэтому, по ее мнению, тарифы для них должны быть такими же, как и для муниципальных.

Тарифы на коммунальные услуги непосильные. Они так или иначе заставят владельцев поднять стоимость обучения и сотни тысяч воспитанников по стране покинут эти учреждения, потому что платить родители не смогут,

– написала Буйневич.

По ее словам, если потеряется частный сектор (в частности, родители не смогут потянуть оплату), то города получат волну роста очередей и нагрузки классов.

К слову, из своего кармана учитель часто вынужден оплачивать приобретение канцелярии, новых учебников, печать и тому подобное. Как педагогу бороться с поборами в школе – читайте в статье.

Текст публикации Елены Буйневич:

Ситуация с частными садиками и школами должна привлечь внимание нашего министерства, профильного комитета, образовательных управленцев всех уровней. Так, городской департамент не "занимается" частниками. Но частники занимаются городскими детьми.

Привожу пример Марии Дидыч – счета убийственные... Я не могу наблюдать в стороне, потому что частные школы и садики предоставляют образовательные услуги тысячам детей. Тарифы на коммунальные услуги непосильные.

Они так или иначе заставят владельцев поднять стоимость обучения и сотни тысяч воспитанников по стране покинут эти учреждения, потому что платить родители не смогут. Мы сокращаем очереди в садики (по крайней мере, результат в 10 раз является показательным), эти заведения существенно уменьшают нагрузку на городские инфраструктуры и их заслуга в этом тоже есть.

По моему мнению, тарифы для них должны быть такими же, как и для муниципальных. Потеряется частный сектор – не потянут родители оплату, города получат волну роста очередей и нагрузки классов.