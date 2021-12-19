Эксперты рассказали, как построить эффективную коммуникацию между педагогами и родителями, чего лучше избегать в общении.

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Партнерство между учителями и родителями имеет особую ценность. Совместная и слаженная работа, применение интересных форм взаимодействия помогают сформировать активный и сплоченный школьный коллектив, где интересно и комфортно учиться.

Кроме того, диалог с родителями помогает учителю понять, как они мотивируют и поддерживают своих детей, как помогают им решать проблемы или домашние задания, выяснить сильные и слабые стороны характера школьников.

Тогда родители, которые видят положительное влияние такого взаимодействия на результаты обучения и настроение детей, доверяют педагогам.

Важность принципов педагогики партнерства

"На протяжении многих лет слово учителя или школьной администрации было единственно правильным, любая критика имела огромное сопротивление", – считает нейропсихолог, автор онлайн-пространства для развития детей Art&Brain Юлия Гордиенко.

По ее словам, дети в этой схеме не имели никакого права голоса. Такая стратегия психологически травмировала не одно поколение людей, которым во взрослой жизни сложно реализоваться профессионально или проявить свой талант.

В то же время педагогика партнерства – это прекрасный подход, основанный на формировании психологически здорового, проактивного взаимодействия между учителями, родителями и детьми.

Она начинается с диалога, готовности его поддерживать, переживать периоды кризиса, искать варианты взаимодействия и эффективные решения для всех участников: учителя, администрации, родителей и детей.

По словам Юлии Гордиенко, основные принципы построения такого диалога – это:

уважение к каждому из его участников;

доверие в отношениях;

социальное партнерство и профилактика любой дискриминации;

положительное и доброжелательное отношение;

поддержка в поисках решения (например, возможность обратиться к психологу или врачу, если возникает такая необходимость).

Простые и действенные правила коммуникации

Попытайтесь найти контакт и сосредоточить внимание собеседника на себе

Научиться этому сложно, но нужно. Здесь пригодятся психологические уловки типа: всегда приветливая улыбка, зрительный контакт, спокойная интонация и сдержанная жестикуляция. Беседу же следует начать с положительных моментов.

Умейте не только говорить, но и слушать

Если родители настроены агрессивно и вместо конструктивного диалога пытаются что-нибудь доказать учителю, то смысла в разговоре не много. Здесь учитель должен быть мудрее – попробуйте наладить контакт, а прежде всего – выслушать.

Держите свои эмоции при себе

Если человек настроен достаточно агрессивно, уподобляться ему не следует, и даже противопоказано. К тому же лишние эмоции помешают вам понять позицию оппонента, в результате чего вы поссоритесь. Поэтому хотя бы одна сторона диалога должна сохранять спокойствие и быть корректной.

Будьте максимально открыты

Иногда родители заранее могут быть негативно настроены к учителю, но бывает и такое, что хорошие в начале отношения внезапно портятся. Чтобы этого избежать, иногда выходите на связь с родителями, особенно если замечаете, что ребенок ведет себя нетипично.

Помните, что цель общения – благополучие ребенка

Не стоит забывать, что конфликты между родителями и учителями всегда отражаются на ребенке. Поэтому следует, прежде всего, руководствоваться интересами ребенка, не допускать никаких конфликтов.

Трудности коммуникации

По мнению Островской, успешный диалог между педагогами и родителями начинается с ценностей: если они общие, то взаимодействовать будет проще. Если нет – это более проблематично, тогда немаловажную роль будет играть авторитет учителя.

Если возникает проблема, педагог советует действовать по следующему алгоритму:

учитель пытается решить его самостоятельно путем тесного контакта с ребенком;

если проблема оказалась более глубокой – к ее обсуждению привлекаем родителей;

если между детьми возник конфликт – приглашаем родителей и всех участников конфликта и устраиваем круглый стол: обычно в таком формате недоразумения решаются очень легко;

если это проблема одного ребенка (агрессия, буллинг и т.д.) – начинаем работать с семьей: агрессия не появляется просто так, нужно понять ее источник;

если родители не хотят взаимодействовать – ищем другие пути.

Нейропсихолог Юлия Гордиенко согласна с тем, что кризис в диалоге между педагогами и родителями – это точка роста для всех участников.

Очень важно не игнорировать ее и не пытаться быстро уладить. В то же время проанализировать: в чем она заключается, почему стало тяжело общаться? А главное – что я (учитель/отец/директор школы) могу сделать для того, чтобы решить эти трудности,

– добавляет она.

Но стоит отметить, что далеко не всегда проблема заключается именно в родителях учеников, бывают ситуации, в которых объективно недоработал учитель. Среди наиболее типичных ошибок можно выделить следующие:

не знает и не интересуется семейными обстоятельствами ученика;

отказывается общаться с родителями;

не помогает родителям найти оптимальные пути решения проблем ребенка;

не доверяет мнению родителей;

признает только свою точку зрения;

считает свой авторитет непоколебимым.

Как результат, родители не имеют исчерпывающей информации о школьных делах и поведении своего ребенка, а значит, не могут сделать правильные выводы и вовремя вмешаться.

Каким должен быть современный педагог

Нейропсихолог Юлия Гордиенко напоминает, что сейчас многие дети испытывают определенные трудности с учебой: не понимают содержания прочитанного, трудно усваивают цифры или письмо, быстро устают, невнимательны на уроках.

Эти трудности редко диагностируют психологи или врачи, но такие проблемы хорошо видны в процессе обучения. Ключевым фактором при формировании мотивации и самооценки ученика является отзывчивость и терпимость педагога.

"Хороший педагог – тот, кто слышит и понимает ребенка, пытается найти с ним точки соприкосновения. Это педагог, который не просто хорошо знает свой предмет, но и увлекается им. Только тогда он сможет вдохновить своих учеников и дать им определенные знания", – говорит основательница и директор "Лесной школы" Виктория Островская.