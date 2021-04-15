По мнению экспертов, финансовые темы до сих пор остаются табу для многих взрослых людей. Сами же дети часто стесняются спрашивать о том, что их беспокоит.

Интересно Немедленно и обязательно: эксперты настаивают на усиленном изучении финансовой грамоты в школах

Почему важно обсуждать финансовые темы с детьми

Директор по вопросам образования и коммуникаций Марисса Соллоуз настаивает, что именно родители должны быть инициаторами подобных разговоров. Как только практика обсуждений финансовых вопросов станет привычной, дети перестанут бояться общаться о деньгах.

Чем больше мы можем вести открытых и честных бесед, тем лучше учимся сами, тем больше помогаем детям в формировании здоровых финансовых привычек,

– отмечает Соллоуз.

Опрос Организации экономического сотрудничества и развития от 2020 года показал, что подростки, которые говорили о деньгах со своими родителями хотя бы раз в неделю, получали значительно более высокие показатели уровня финансовой грамотности, чем те, кто этого не делал.

Соллоуз предлагает начинать разговаривать как можно быстрее, при этом не нужно быть финансовым экспертом или составлять целые планы уроков, чтобы научить своих детей.

По мнению эксперта, разговаривать с детьми о деньгах надо регулярно, и таким образом можно будет подготовить их к взрослой жизни как можно лучше.