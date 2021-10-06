Робототехника и STEM-образование: МОН обновило модельные программы для учеников 5-6 классов НУШ
Министерство образования и науки дополнило перечень модельных программ Новой украинской школы для учеников 5 – 6 классов. По ним будут учиться 5 пилотные классы уже в этом учебном году и все остальные пятые классы – с 2022.
В ИМЗО отметили, что эти учебные программы будут массово внедряться в школы поэтапно, начиная с 2022/2023 учебного года. В то же время уже в этом году они появятся в пилотных школах (их перечень – смотрите по ссылке).
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К уже имеющимся 78 модельным программам добавили еще четыре:
- Модельная учебная программа "Интегрированный литературный курс (украинский язык, украинская и зарубежные литературы). 5 – 6 классы" (авторы – Старагина И. П., Новоселова В.И., Терещенко В. Н., Романенко Ю. А., Блажко М. Б., Ткач П. Б., Панченков А. А., Волошенюк О. В.).
- Модельная учебная программа "Зарубежная литература. 5 – 6 классы" (авторы – Богданец-Билоскаленко Н. И. Снегирева В. В., Фидкевич О. Л.).
- Модельная учебная программа "роботехники. 5 – 6 классы" (авторы – Сокол И. М., Ченцов О.М.).
- Модельная учебная программа "STEM. 5 – 6 классы (межотраслевой интегрированный курс)" (авторы – Бутурлина О. В., Артемьева А. Е).
Теперь в перечне 82 программы, все они доступны по этой ссылке. Их с этого учебного года будут пилотировать в 5-х классах в 136 школах.
Отметим, что в августе 2021 года добавили еще три программы:
- "Введение в историю Украины и гражданского образования. 5 класс" (Гисем О.В., Мартынюк А.А.)
- "Введение в историю Украины и гражданского образования. 5 класс" (Бакка Т.В., Желиба А.В., Мелещенко Т.В., Щупак И.Я.)
- "Физическая культура. 5 – 6 классы" (Педан А.С., Коломоец Г.А., Боляк А.А.)
В ИМЗО добавили, что количество модельных учебных программ не является окончательным, поскольку авторские коллективы и в дальнейшем могут разрабатывать их для внедрения нового содержания образования в школах.
К слову, с 1 сентября в 5 пилотных классах началась реформа Новой украинской школы. Однако почти все школы столкнулись с новыми вызовами и трудностями. Что говорят учителя и директора о пилотировании НУШ – читайте в статье.
Что известно о НУШ в Украине
"Новая украинская школа" – это главная реформа МОН под руководством бывшего министра Лилии Гриневич. Ее цель – создать школу, в которой будет приятно учиться и которая будет давать ученикам не только знания, но и умения применять их.
Внедрять ее начали с учеников первых классов. Так, в 2018 году новые стандарты тестировали в 100 школах по всей стране, а в 2018/2019 учебном году украинские первоклассники начали учиться по новой системе.
Также МОН уже запустило реформу "Новой Украинской школы" в 5 – 9 классах. Проект рассчитывают провести в течение 2021 – 2027 годов в три этапа. Сейчас по программе НУШ учатся пилотные 5 классы 136 школ.