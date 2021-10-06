Робототехника и STEM-образование: МОН обновило модельные программы для учеников 5-6 классов НУШ

Министерство образования и науки дополнило перечень модельных программ Новой украинской школы для учеников 5 – 6 классов. По ним будут учиться 5 пилотные классы уже в этом учебном году и все остальные пятые классы – с 2022.

В ИМЗО отметили, что эти учебные программы будут массово внедряться в школы поэтапно, начиная с 2022/2023 учебного года. В то же время уже в этом году они появятся в пилотных школах (их перечень – смотрите по ссылке).

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К уже имеющимся 78 модельным программам добавили еще четыре:

Модельная учебная программа "Интегрированный литературный курс (украинский язык, украинская и зарубежные литературы). 5 – 6 классы" (авторы – Старагина И. П., Новоселова В.И., Терещенко В. Н., Романенко Ю. А., Блажко М. Б., Ткач П. Б., Панченков А. А., Волошенюк О. В.).

Модельная учебная программа "Зарубежная литература. 5 – 6 классы" (авторы – Богданец-Билоскаленко Н. И. Снегирева В. В., Фидкевич О. Л.).

Модельная учебная программа "роботехники. 5 – 6 классы" (авторы – Сокол И. М., Ченцов О.М.).

Модельная учебная программа "STEM. 5 – 6 классы (межотраслевой интегрированный курс)" (авторы – Бутурлина О. В., Артемьева А. Е).

Теперь в перечне 82 программы, все они доступны по этой ссылке. Их с этого учебного года будут пилотировать в 5-х классах в 136 школах.

Отметим, что в августе 2021 года добавили еще три программы:

"Введение в историю Украины и гражданского образования. 5 класс" (Гисем О.В., Мартынюк А.А.)

"Введение в историю Украины и гражданского образования. 5 класс" (Бакка Т.В., Желиба А.В., Мелещенко Т.В., Щупак И.Я.)

"Физическая культура. 5 – 6 классы" (Педан А.С., Коломоец Г.А., Боляк А.А.)

В ИМЗО добавили, что количество модельных учебных программ не является окончательным, поскольку авторские коллективы и в дальнейшем могут разрабатывать их для внедрения нового содержания образования в школах.

К слову, с 1 сентября в 5 пилотных классах началась реформа Новой украинской школы. Однако почти все школы столкнулись с новыми вызовами и трудностями. Что говорят учителя и директора о пилотировании НУШ – читайте в статье.