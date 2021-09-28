Поводом стал проект МОН о профессиональном стандарте воспитателя саду. В документе написано, что профессиональная деятельность работниц дошкольного образования связана с повышенным уровнем психофизиологической и эмоциональной нагрузки.

К теме В Ивано-Франковске родители всю ночь мерзли в очереди, чтобы записать детей в сад: реакция мэра

Главная героиня комикса – роботизированная воспитательница, которую зовут ВДЗ-2332. Ее разработали в киберлаборатории.

Такая "воспитательница" проявляет гибкость, адаптивность и лидерские качества, а главное – готова к реализации сверхсовременной модели образовательного процесса.



Иронический комикс о роботе-воспитательнице / Фото "УП. Жизнь"

Отметим, что прошлогодние исследования показали, что большинство воспитательниц (78%) испытывают стресс от работы на уровне 5 – 10 баллов по 10-балльной шкале, а в среднем его уровень достигает 8 баллов.

В Украине по состоянию на 2020 год работало более 92 тысяч воспитательниц со средней зарплатой 5 051 гривен. Из-за хронической нехватки персонала и финансирования они часто вынуждены работать в две смены, а иногда и на выходных.



Иронический комикс о роботе-воспитательнице / Фото "УП. Жизнь"

Также к стрессу и выгоранию приводит высокий уровень ответственности и психологического напряжения, большие объемы работы и переполненные группы, а также конфликты с родителями и администрацией заведения.



Иронический комикс о роботе-воспитательнице / Фото "УП. Жизнь"

Однако МОН в проекте профессионального стандарта пишет о ряде требований и ожиданий от работниц дошкольного образования, которые невозможно выполнить в реальных условиях,

– говорит исследовательница Оксана Дутчак.

В частности, авторы проекта профстандарта пишут, что воспитательницы должны "управлять собственными эмоциями в профессиональной деятельности", "предотвращать профессиональное выгорание", "осознавать и конструктивно реагировать на проявления эмоций".



Иронический комикс о роботе-воспитательнице / Фото "УП. Жизнь"



Иронический комикс о роботе-воспитательнице / Фото "УП. Жизнь"

К слову, правительство разрешило работу детских садов в любой зоне. Однако заместитель министра образования Вера Рогова отметила, что обязательное условие здесь – 100% вакцинированных работников учебного заведения.