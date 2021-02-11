У Рівному, як і в столиці, 11 та 12 лютого закриють школи через погіршення погодних умов. Дітей переведуть на дистанційне навчання.

Міський голова Олександр Третяк наголосив, що дитячі садочки працюватимуть.

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Через погіршення погоди заклади освіти у кількох областях не працюють. Так, у Києві теж прийняли рішення закрити школи та садочки на два дні, а у Львові учні лише деяких шкіл залишилися вдома.

Мер Рівного розповів, що міська комісія ТЕБ і НС вирішила, що 11 та 12 лютого в місті навчання у школах буде дистанційним.

Школярі залишаться вдома, але навчатимуться через інтернет. Дитячі садочки працюватимуть у звичному режимі. Це стосується лише цих двох днів тижня,

– сказав Третяк.

За його словами, школи не працюватимуть через "важку" погоду, і в місті хочуть зменшити навантаження на транспортну та освітню інфраструктуру.

Третяк також порекомендував усім роботодавцям за можливості перевести працівників на дистанційну роботу. "Якщо є можливість, то хай ваш працівник працює з дому. Де це неможливо, то хай буде звичайний робочий день", – додав він.

Мер Рівного додав, що у місті очікують мокрий сніг, а температура вдень опуститься до -10 градусів морозу.

Негода в Україні. 11 лютого в більшості областях України буде сніжити. Рятувальники попереджають, що випаде багато снігу, а на дорогах очікується ожеледиця. Через негоду на деяких дорогах обмежили рух, а без електрики залишились понад 10 населених пунктів.