Рисунки украинских школьников получили призовые места на конкурсе в Японии: фото
2 февраля 2022 , 12:42Читати новину українською
Источник:"Думская"
11 учеников одесской художественной школы №1 им. Кириака Костанди получили призовые места на Всемирном конкурсе детских рисунков World children's Picture Contest в Японии.
Всего на участие в конкурсе подали почти 10 тысяч заявок участники из 50 стран мира.
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Какие медали завоевали украинские школьники
Золотые медали завоевали:
- 8-летняя Валерия Борисова,
- 9-летняя Анна Захарченко,
- 11-летняя Ульяна Зеленина,
- 10-летняя Анастасия Червинская.
Серебро досталось:
- 11-летнему Амиру Хамиду,
- 10-летней Виктории Бурис,
- 14-летней Владиславе Кравченко.
Бронзу завоевали:
- 9-летний Максим Стоянов,
- 8-летняя Ксения Майстренко,
- 7-летняя Елизавета Белинская,
- 13-летний Адам Бурлака.
Рисунки украинских школьников получили призовые места на конкурсе:
Справка! Конкурс World children's Picture Contest учрежден японской ассоциацией IENOHIKARI и проводится с 1993 года с целью создания мостов дружбы и взаимопонимания между детьми во всем мире.
К слову, 15-летняя украинская школьница Анна-Мария Баландина одержала победу в Международном поэтическом конкурсе Poésie en liberté, который проходил в Париже. Ее произведение Le Caricaturiste поразило жюри и завоевало премию Deuxième Prix.