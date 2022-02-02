Рисунки украинских школьников получили призовые места на конкурсе в Японии: фото

2 февраля 2022 , 12:42
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Источник:

"Думская"

11 учеников одесской художественной школы №1 им. Кириака Костанди получили призовые места на Всемирном конкурсе детских рисунков World children's Picture Contest в Японии.

Всего на участие в конкурсе подали почти 10 тысяч заявок участники из 50 стран мира.

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Какие медали завоевали украинские школьники

Золотые медали завоевали:

  • 8-летняя Валерия Борисова,
  • 9-летняя Анна Захарченко,
  • 11-летняя Ульяна Зеленина,
  • 10-летняя Анастасия Червинская.

Серебро досталось:

  • 11-летнему Амиру Хамиду,
  • 10-летней Виктории Бурис,
  • 14-летней Владиславе Кравченко.

Бронзу завоевали:

  • 9-летний Максим Стоянов,
  • 8-летняя Ксения Майстренко,
  • 7-летняя Елизавета Белинская,
  • 13-летний Адам Бурлака.

Рисунки украинских школьников получили призовые места на конкурсе:

 

Справка! Конкурс World children's Picture Contest учрежден японской ассоциацией IENOHIKARI и проводится с 1993 года с целью создания мостов дружбы и взаимопонимания между детьми во всем мире.

К слову, 15-летняя украинская школьница Анна-Мария Баландина одержала победу в Международном поэтическом конкурсе Poésie en liberté, который проходил в Париже. Ее произведение Le Caricaturiste поразило жюри и завоевало премию Deuxième Prix.

Автор: Марія Бондар