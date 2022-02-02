Всего на участие в конкурсе подали почти 10 тысяч заявок участники из 50 стран мира.

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Какие медали завоевали украинские школьники

Золотые медали завоевали:

8-летняя Валерия Борисова,

9-летняя Анна Захарченко,

11-летняя Ульяна Зеленина,

10-летняя Анастасия Червинская.

Серебро досталось:

11-летнему Амиру Хамиду,

10-летней Виктории Бурис,

14-летней Владиславе Кравченко.

Бронзу завоевали:

9-летний Максим Стоянов,

8-летняя Ксения Майстренко,

7-летняя Елизавета Белинская,

13-летний Адам Бурлака.

Рисунки украинских школьников получили призовые места на конкурсе:

Справка! Конкурс World children's Picture Contest учрежден японской ассоциацией IENOHIKARI и проводится с 1993 года с целью создания мостов дружбы и взаимопонимания между детьми во всем мире.

К слову, 15-летняя украинская школьница Анна-Мария Баландина одержала победу в Международном поэтическом конкурсе Poésie en liberté, который проходил в Париже. Ее произведение Le Caricaturiste поразило жюри и завоевало премию Deuxième Prix.