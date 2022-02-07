В РФ уволили учительницу, читавшую ученикам стихи репрессированных поэтов: подробности скандала

В Санкт-Петербурге директор школы заставила уволиться учительницу, которая прочитала школьникам стихи репрессированных поэтов Александра Введенского и Данила Хармса.

Серафима Сапрыкина работала в гимназии №168 в должности педагога-организатора. В декабре женщину вызвали к директору, гневно отчитали и заставили написать заявление об уходе.

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Директору Светлане Лебедевой не понравилось, что Сапрыкина рассказала школьникам о творчестве Введенского и Хармса, которых директор назвала "врагами народа" и "пособниками фашистов".

По словам Сапрыкиной, директор утверждала, что поэты были "заслуженно схвачены НКВД и измучены за свои преступления", а их стихи следует обсуждать только "на ваших богемных кухнях".

"Я пыталась что-то говорить о реабилитации, на что присутствующий там заведующий музеем, полковник сказал мне, что в те годы реабилитировали всех подряд", – добавила Сапрыкина.

Учительнице заявили, что если она не уйдет из школы по собственному желанию, то ее уволят с формулировкой "в связи с утратой доверия", поскольку она якобы "вполне неподконтрольна" и ей нельзя доверять детей.

Серафима Сапрыкина подчеркнула, что никогда ничего не делала в школе без спроса. Урок, посвященный Введенскому и Хармсу, она обсуждала с заместительницей директора, которая "была в восторге от идеи". Однако в кабинете директора ее заместительница не поддержала и смолчала.

Новый 37-й год, вот он, на шаг ближе к нам и нашим детям. Я должна была написать этот пост еще месяц назад. Но я была малодушна, чего от себя не ожидала, ведь я только и делаю, что кичусь своей смелостью и честностью. Я испугалась, как и тогда, в то время люди пугались и молчали,

– написала Серафима Сапрыкина.

! По данным Википедии , Александра Введенского в 1941 году арестовали органы НКВД по статье 54-10 по обвинению в антисоветской агитации. По свидетельству попутчиков, поэт погиб во время этапирования в Казань. Точная дата смерти неизвестна. В реабилитационном документе указана дата – 20 ноября 1941 года.А Даниил Хармс, как пишет Википедия , был арестован в августе 1941 года за "поразительные высказывания". Он прошел камеру пыток. А во избежание расстрела симулировал безумие. Умер Даниил Хармс 2 февраля 1942 года, во время блокады Ленинграда, от голода, в отделении психиатрии тюремной больницы. В 1956 году реабилитирован.

Кстати, в украинских учебниках часто можно заметить обезображенную или пророссийскую информацию. Например, в школьных учебниках по истории Украины для 9 и 10 классов заметили обезображенную карту Украины – она была без оккупированного полуострова Крым.

Текст публикации Серафимы Сапрыкиной:

В конце декабря 2021 года директор гимназии 168 Центрального района Санкт-Петербурга Лебедева Светлана Андреевна (возраст за 80 лет, директорствует уже 30 лет, и уходить совершенно не намерена) вызвала меня, Сапрыкину Серафиму Олеговну, работающую в должности педагога-организатора, и с пугающе искаженным гневом лицом приказала мне уволиться тк я читала десятиклассникам стихи "врагов народа" и "пособников фашистов" Введенского Александра Ивановича и Хармса Даниила Ивановича.

Эти люди, по выражению директора, были заслуженно схвачены НКВД и умучены за свои "преступления", и их стихи можно обсуждать только "на ваших богемных кухнях". Я пыталась что-то лепетать о реабилитации, на что присутствующий там заведующий музеем, полковник (80 лет, постоянно таскает в школу военных для укрепления патриотизма) сказал мне, что в те годы реабилитировали всех подряд.

Если я не уволюсь сама, то меня "уволят по статье утрата доверия", так как мне нельзя доверять детей, я совершенно неподконтрольна и тд. Я никогда ничего не делала в школе без спроса. Этот урок я обговаривала с завучем и она была от идеи в восторге. Она тоже там была, ведь это было "срочное совещание в связи с ЧП", но глаза в стол и молчанка.

Я уволилась. Но сейчас я говорю не сгоряча и не от обиды за себя. Я живая и я могу за себя постоять... Новый 37-й вот он, на шаг ближе к нам и нашим детям. Я должна была написать этот пост ещё месяц назад. Я испугалась, как и тогда, в те времена люди пугались и молчали...