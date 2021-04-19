Так, участники пробного внешнего оценивания должны внести ответы в сервис "Определение результатов пробного ВНО".

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Результаты пробного ВНО участников, которые внесли свои ответы в указанный сервис, будут определяться по шкалам 1 – 12 баллов и 100 – 200 баллов и будут размещены в их личных кабинетах.

Когда будут результаты пробного ВНО

Если участники пробного ВНО, которые приняли участие в тестировании 10 апреля , внесли свои ответы на задания тестов в сервис, то получат свои результаты 30 апреля.

, внесли свои ответы на задания тестов в сервис, то получат свои результаты 30 апреля. А участники пробного ВНО из Черниговской области, тестирование для которых запланировано на 24 апреля , смогут внести ответы до 28 апреля. Результаты получат также 30 апреля.

, смогут внести ответы до 28 апреля. Результаты получат также 30 апреля. Между тем участники пробного ВНО из Киева и Николаевщины, которые сдают тестирование 15 мая, смогут до 18 мая внести свои ответы на задания в сервис. Результаты будут в их личных кабинетах 19 мая.

Как проходит пробное ВНО? МОН напоминает, что все участники, которые проходят пробное тестирование, должны придерживаться соответствующих противоэпидемиологических мероприятий, в частности:

находиться в масках;

иметь дезинфекторы и пользоваться ими;

соблюдать социальную дистанцию с другими участниками тестирования;

если участник тестирования будет иметь симптомы ОРВИ, то ему лучше оставаться дома.

К слову, по информации Министерства образования и науки, явка на пробное ВНО, которое состоялось в большинстве областей Украины 10 апреля, составила 93 – 95%. В целом на него зарегистрировались свыше 120 тысяч украинцев.