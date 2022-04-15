Решения уже назрели, – омбудсмен назвал условие для преподавания русского в школах

В Украине до сих пор набирают классы для изучения русского языка. Однако во время масштабной российско-украинской войны решения для перемен уже назрели.

Об этом рассказал образовательный омбудсмен Украины. По словам Сергея Горбачева, сейчас можно говорить об определенных условиях для преподавания русского языка в школах.

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Каковы пути решения вопроса русского языка в школах

Уполномоченный по вопросам образования напомнил, что если в классе все родители соглашаются, что в учебные планы нужно включить русский язык как предмет вариативной составляющей, тогда его могут преподавать. В то же время, во время этого школьникам нужно напоминать о состоянии дел в стране.

Здесь нужны решения. Они уже назрели,

– отметил он.

Если соглашаться с учебным процессом по преподаванию русского языка, то, по мнению Горбачева, каждый такой урок должен начинаться словами: "Россия – страна-агрессор. Путин – военный преступник. Россия виновата в геноциде украинского народа".

Образовательный омбудсмен добавил, что наиболее очевидным выходом, предусмотренным действующим законодательством, является объявить простой для преподавания языка, который ассоциируется с оккупацией, агрессией и смертью украинцев.

"Апрель – время, когда формируется учебный план на следующий год. Это (нужно – 24 канал) учесть и вместо русского языка включать что-нибудь другое – английский, математику, историю Украины", – считает Горбачев.

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