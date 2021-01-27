В Министерстве образования Украины сообщили, что сейчас анализируют решение суда по иску бывшего заместителя главы Администрации Президента во времена Януковича Андрея Портнова о пересмотре школьных учебников истории Майдана.

Источник: 24 канал

В Министерстве образования и науки на запрос 24 канала сообщили, что в производстве Окружного административного суда города Киева есть дело по иску Портнова в МОН о признании противоправной бездеятельности и обязаны провести дополнительную научную экспертизу семи учебников по истории Украины для 11 класса и одного – для 5 класса.

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Интересно, что в МОН заверили, что узнали о постановлении ОАСК только 25 января из Единого реестра судебных решений.

Сегодня Министерство образования предоставляет оценку этому решению суда по соблюдению норм процессуального и материального права с целью принятия определенных управленческих решений о совершении процессуальных действий в рамках компетенции,

– говорится в ответе.

Почему Портнов просит пересмотреть школьные учебники? По его словам, в учебниках история с 2013 года излагается односторонне и с придумыванием фактов, а также содержит манипулирование фактами и признаки искажения информации и событий, происходивших в период 2013-2014 годов. Также Портнов отмечает, что информация в учебниках искажает исторические события и содержит информацию, которая не подтверждена фактами.

О каких школьные учебники идет речь:

История: Украина и мир: (интегрированный курс, уровень стандарта): учебник для 11 класса (авторы – Марьян Мудрый, Елена Аркуша, Издательство "Генеза", 2019). История Украины. Уровень стандарта: учебник для 11 класса учреждений общего среднего образования (авторы – М. Хлибовская, А.В. Намук, М.Е. Крыжановская, И.Б. Гирич, И.А. Бурнейко. Издательство "Астон", 2019). История Украины (профильный уровень): учебник для 11 класса учреждений общего среднего образования (автор – А.А. Мартынюк. Издательство "Ранок", 2019). История Украины (уровень стандарта): учебник для 11 класса учреждений общего среднего образования (автор – А.А. Мартынюк. Издательство "Ранок", 2019). История Украины (профильный уровень): учебник для 11 класса учреждений общего среднего образования (авторы – B.C. Власов, C.B. Кульчицкий. Издательство "Буква ЛТД", 2019). История Украины (уровень стандарта): учебник для 11 класса учреждений общего среднего образования (не указан автор и издательство). История Украины (уровень стандарта): учебник для 11 класса учреждений общего среднего образования (авторы – Н.М. Сорочинская, А.А. Гисем. Издательство "Учебная книга").

Кроме того, в учебнике "Введение в историю: учебник для 5 класса" (авторы – И. Я. Щупак, И.А. Пискарева, А.В. Бурлака, 2018) суд постановил отменить гриф "Рекомендовано Министерством образования и науки Украины" .

Поскольку суд удовлетворил иск Портнова, Министерство образования и науки обязали пересмотреть учебники по истории для 5 – 11 классов, вышедших в 2018-2019 годах.



Скриншот ответа МОН на запрос / Фото 24 канал