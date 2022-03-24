Об этом в эфире 24 канала рассказала народный депутат Наталья Пипа. Она отметила, что из-за войны в Украине пока нет возможности провести полноценное и качественное вступление.

Обратите внимание Верховная Рада упростила ВНО и отменила ГИА: нардеп объяснила, что это значит для школьников

Вступительный тест сделают оптимальным

Наталья Пипа пояснила, что действовать по принципу, например, вывода среднего арифметического за 10 класс и половину 11 – нельзя.

Сложность в том, что 8 по математике в обычном классе и физико-математическом лицее – это разные восьмерки,

– сказала нардеп.

Также она добавила, что трудности возникнут в случае, если на одну специальность будут претендовать 250 поступающих с одинаковыми баллами, а мест будет только 20. Принцип принятия абитуриентов в таком случае непонятен.

"Мультипредметный тест немножко вносит ясность. Я уже реагирую на пожелания и поступающих, и родителей, как сделать его оптимальным. Важный момент – этот тест является программой, которая должна пройти тестирование, не зависать. Это решение сложное, не будет здесь довольных", – сказала Наталья Пипа.

Заметьте, что из-за полномасштабной войні России против Украины выпускников 2021 – 2022 учебного года освобождают от государственной итоговой аттестации, а поступление в ВУЗы состоится по упрощенным механизмам.

Важно – Как прошел месяц героического противостояния Украины России: смотрите видео