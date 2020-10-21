Временный глава Минобразования Сергей Шкарлет заявил, что решение о возможности выбора сдавать ВНО по украинскому языку и литературе или только украинскому языку приняла еще в 2019 году бывшая министр ведомства Лилия Гриневич. А сейчас МОН лишь выполняет эту норму.

Об этом сообщил Сергей Шкарлет на своем телеграм-канале.

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И.о. министра образования и науки отметил, что "некоторые зубастые политики" продолжают расшатывать информационное пространство манипуляцией об отмене обязательного комплексного ВНО по украинскому языку и литературе.

Но решение о возможности выбирать, какое именно ВНО сдавать – по украинскому языку и литературе или только по украинскому языку – приняла еще в 2019 году министр Лилия Гриневич. Поэтому сейчас МОН лишь имплементирует эту норму в условия приема в вузы на 2021 год,

– напомнил Шкарлет.

Он добавил, что поступающие смогут осознанно выбрать: либо сдавать обязательное ВНО по украинскому языку и литературе (те, кто будут поступать на гуманитарные специальности), либо сдавать обязательное ВНО только по украинскому языку (для технических специальностей).

"Прошу политиков, которые говорят, что кто-то хочет вычеркнуть из учебных планов украинскую литературу и так "похоронить" любовь ко всему украинскому, прекратить политизировать ситуацию и зарабатывать "политические очки" на спекуляции интересами детей", – высказался Шкарлет.

Что известно о двух ВНО по украинскому языку

Украинский центр оценивания качества образования заявил, что в 2021 году выпускники смогут выбрать сдавать тестирование по украинскому языку или украинскому языку и литературе.

Как будет проходить ВНО по украинскому языку и литературе в 2021 году:

В работе по украинскому языку и литературе будет 24 задания по литературе и 39 – по украинскому языку с выбором ответа и на установление соответствия, а также 4 задания по украинскому языку с предоставлением письменного ответа).

Зато работа по украинскому языку будет содержать только задания по украинскому языку (39 заданий с выбором ответа или на установление соответствия и 1 задание открытой формы на предоставление развернутого письменного ответа).

Больше деталей том, как будет проходить ВНО по украинскому языку и литературе в 2021 году – читайте здесь.