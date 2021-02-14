Карантин показал пробелы образовательного процесса в школах всего мира. В частности, основной проблемой является ограниченный доступ школьников к технике и качественному интернету. Как с этим борются школы в Великобритании?

Правительство Великобритании сотрудничало с пятью благотворительными организациями, благодаря чему создало национальную программу репетиторства.

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Ее создали, чтобы поддержать учеников из самых необеспеченных семей. На это выделили почти 350 миллионов фунтов в рамках правительственного плана, который должен помочь ученикам догнать упущенные во время пандемии знания.

В программе примут участие около 15 тысяч репетиторов. Директора школ и учителя смогут выбрать, какой из двух подходов лучше всего соответствует их потребностям.

Так, некоторые школы получат доступ к субсидируемому репетиторству (репетиторов предоставят специальные организации, утвержденные правительством).

А школы в самых неблагополучных районах Великобритании получат помощь в трудоустройстве собственных академических наставников или менторов.



Репетиторство для учащихся / Фото cdn.vox

Авторы программы объяснили, что наличие академических наставников или менторов имеет несколько важных преимуществ. В частности, они станут частью школьного коллектива и будут помогать другим учителям и ученикам догнать школьную программу.

Кроме того, на подготовку академических менторов нужно гораздо меньше времени и ресурсов, чем на подготовку учителей. Ведь такие менторы уже должны иметь высшее образование (не обязательно педагогическое).

Преимущества программы таковы: она помогает сотням тысяч детей догнать упущенные знания и обеспечивает трудоустройством талантливых выпускников университетов, которые не могут найти работу из-за карантина.

Как применять этот опыт в Украине

Набор, обучение и трудоустройство академических наставников в Великобритании осуществляет благотворительная организация Teach First, аналог которой существует и в Украине. Это общественная организация "Учи для Украины".

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Она с 2017 года привлекает талантливую и проактивную молодежь к преподаванию в школах в сельской местности и маленьких городах. Там ученики без дополнительной помощи не смогут догнать школьную программу.

Поэтому программа "Учи для Украины" занимается подготовкой таких лидеров. Там после пятинедельного тренинга и с поддержкой опытных менторов молодые люди отправляются в школы в сельских местностях и малых городках, где будут учить детей в течение 2 лет.

Набор на программу начнется уже в феврале. Основным требованием является наличие образовательной степени бакалавра или магистра любой специальности. Кроме зарплаты учителя, молодые наставники получают дополнительную стипендию.