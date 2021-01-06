В последнее время из-за репетиторства между учителями и родителями возникают конфликты. Ведь родители учеников считают, что вынуждены оплачивать дополнительные уроки для своих детей по причине недоработки учителей. В то же время учителей убеждают в другом.

По словам педагогов, причиной пробелов в знаниях детей является их нежелание учиться. Поэтому редакция "ВсеОсвіта" узнала, является ли репетиторство недоработкой учителей или это все же инициация родителей.

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Так, некоторые учителя часто отказывают родителям в дополнительных занятиях для своих детей, а другие – могут наоборот советовать такое обучение для учеников, если для них это действительно нужно.

Репетиторство и учительство – это о разном

Эксперты уверены, что пока в классе не будет приемлемого количества учеников, репетиторство будет оставаться популярным. И хотя индивидуальная работа с ребенком дает свои результаты, это не значит, что учитель недорабатывает. Это совершенно разные форматы обучения.

Ведь репетиторство имеет большое преимущество – индивидуальную работу с ребенком. Если бы у учителя в классе был один ребенок, то никаких дополнительных занятий не нужно было бы. Так же, если бы репетиторы набирали группы из 30 детей, то к ним никто бы из родителей не обращался.

Репетиторство как дополнительный заработок для учителя

Бесспорно, репетиторство можно считать дополнительным заработком. И поэтому некоторые родители считают, что учителя специально занижают оценки детям, предлагая потом заниматься с ребенком дополнительно.

Но на самом деле это не всегда так. Ведь чаще дополнительно дети занимаются не со своими педагогами. А в целом в дополнительном заработке нет ничего плохого, это обычная практика во всех сферах деятельности.

Кто инициирует дополнительные платные уроки для ребенка?

В начальной школе инициаторами дополнительных занятий для ребенка являются именно родители, а не учителя. Взрослые считают, что так ученики будут развиваться в интересной для себя сфере. К примеру, если ребенок склонен к творчеству, то его могут записать в студию творчества или в музыкальную школу.

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Но если говорить о выпускниках, которые занимаются дополнительно у репетитора, то здесь уже вопрос не к учителям, ведь ученик в таком возрасте может найти бесплатно любую информацию и дополнительно изучать то, что не удается на уроке. А при большом количестве учеников просто невозможно уделить достаточно внимания каждому ребенку.

Репетиторство – это возможность сотрудничества

Почему родители нанимают репетиторов для ребенка? Причины бывают очень разные. Так, одни хотят высоких оценок для своих детей, другие – чтобы ребенок выучил то, что пропустил, а третьи – по желанию самих детей узнать больше по какому-то предмету.

Эксперты убеждены, что репетиторство будет всегда, поэтому лучше находить в этом пути сотрудничество, а не причины конфликта с учителями. Репетиторство – это нормальная практика. Для учителей это возможность дополнительного заработка, а для детей – поработать индивидуально с педагогом и узнать больше.