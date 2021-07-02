Теперь начальника управления образования Подольской РГА и двух его сообщников будут судить. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет с конфискацией имущества или с лишением права занимать определенные должности 3 года.

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Для хищения средств начальник управления образования РГА создал и возглавил группу, в состав которой вошли также:

начальник группы централизованного хозяйственного обслуживания учебных заведений,

руководитель подрядного предприятия.

О каких учебных заведениях идет речь? Злоумышленники заключили с подконтрольной подрядной организацией ряд договоров по ремонту Инклюзивно-ресурсного центра № 7 и Гимназии № 19 "Межигорская" и тому подобное.

После этого, без фактического выполнения работ, управление образования Подольской РГА в Киеве и подрядное предприятие в период ноября – декабря 2020 года подписали акты об этих работах. Им удалось разворовать более 2,1 миллиона гривен.



Отметим, что пока их вина не доказана в преступлении, поэтому не задержаны. Также чиновников не считают виновными до решения суда.

К слову, в Киеве в Институт рыбного хозяйства НААН Украины в июне пришли правоохранители с обысками. Они арестовали директора, попавшегося на взятке. Детали – в статье.