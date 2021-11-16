Религия, страх и принуждение: почему учителя отказываются делать вакцинацию против COVID-19

В Украине для учителей ввели обязательную вакцинацию. В то же время тех, кто отказался, с 8 ноября отстранили от работы. По данным министра образования Сергея Шкарлета, невакцинированных работников школ осталось около 5%.

По состоянию на 15 ноября в Украине хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19 получили более 95% педагогов. Остальные 5% до сих пор отказываются это делать. Что говорят учителя-антивакцинаторы в свое оправдание – читайте в статье.

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"Сатанинский аксессуар" и "преступные распоряжения"

Учительница Жанна Тетенева, которая 25 лет преподает украинский язык и литературу в Варасском лицее №1 в Ровненской области, уже давно отказывается вакцинироваться.

Педагог не отрицает существования коронавируса, но отмечает, что ни она, ни ее знакомые COVID-19 якобы не болели.

Кроме того, женщина называет защитные маски "сатанинским аксессуаром" и принципиально их не носит – потому что "Господь завещал нам смотреть на этот мир с открытым лицом".

Учительница Жанна Тетенева / Фото "Суспільне"

Добавим, что за это на Жанну Тетеневу составили аж 11 админпротоколов – 10 в школе и один в суде. Однако "завет Господа" она нарушать не собирается.

А приказ Минздрава об обязательной вакцинации от коронавируса учительница считает экспериментом, от которого каждый может отказаться. Карантинные ограничения Тетенева называет "преступными", ибо они "противоречат Конституции, законам и слову Божьему".

Я давно христианка и исповедую слово Божье... Это все происходит, чтобы определить, кто верен ему будет, а кто – под страхом потерять работу или еще чем-то – подвергается этим преступным распоряжениям,

– рассказала учительница.

С 8 ноября педагога отстранили от работы. А еще – ее сестру, которая преподает в лицее математику и также является антивакцинатором. Жанна Тетенева планирует отстранение обжаловать в суде. Уже имеет и адвоката, который работает бесплатно.

"Подозрительное" принуждение

Учительница Ольга работает в лицее маленького села Цепцевичи на Ровненщине. Женщина говорит, что у нее нет религиозных мотивов для отказа от прививки, маску она всегда носит.

Но учительница принадлежит к той категории антивакцинаторов, которые против принуждения. То, что вакцинация является обязательной, ей представляется подозрительным.

Прививка от коронавируса у меня вызвала подозрение. Потому что силой заставлять человека прививаться, вплоть до того что "мы вас уволим" – это очень подозрительно,

– объясняет Ольга.

Учительницу отстранили от работы без сохранения зарплаты и до "устранения причины отстранения" – то есть прививки. На вопрос, пойдет ли она все же делать прививку, чтобы вернуть работу, Ольга ответила – это ее "медицинская тайна".

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"Я надеюсь, что в нашей Украине не вся власть настолько продажная и, возможно, найдутся люди, которые отменят эти постановления и приказы. У меня есть такая вера. Еще, кроме нашей власти, есть Бог", – сказала Ольга.

"Нами хотят помыкать"

В Сновске на Черниговщине пришлось закрыть начальную школу из-за большого количества невакцинированных от COVID-19 работников. Там прививки были лишь у 16 учителей из 87. Одна из отстраненных работников – учительница начальных классов Алла Варлыга.



Учительница Алла Варлыга / Фото ""Суспільне"

Она заявила, что работники школы не против вакцинации, но против принуждения к ней. Введение обязательной вакцинации они считают нарушением их прав.

Везде нашими правами просто пренебрегают. Нами хотят помыкать, словно какими-то безвольными и совсем не думающими людьми,

– уверена Алла Варлыга.

Теперь отстраненные работники школы готовятся идти в суд, чтобы вернуть свою работу – и при этом не планируют прививаться.

"Не хочу ставить на себе эксперимент"

Блогер из Львова Остап Стахив со своими сторонниками ворвался в Езупольский лицей на Прикарпатье – так они хотели вернуть работу отстраненной учительнице начальных классов Галине Бусько.

Я написала, что я не согласна вакцинироваться. Потому что вакцинироваться или не вакцинироваться – это мое желание. Это медицинское исследование, и я не хочу ставить на себе эксперимент,

– заявила учительница.

Она также добавила, что сделала только те прививки, которые "считала нужными".

Почему вакцинироваться важно В Украине продолжают умирать люди из-за коронавируса. Так, в течение минувших суток, 15 ноября, COVID-19 унес жизни еще 838 человек. Это наибольшее количество с начала пандемии в Украине. Самый высокий суточный прирост смертности зафиксировали в Донецкой области, где вчера умерли аж 102 инфицированных. Кроме того, за минувшие сутки в Украине выявили 16 308 новых больных COVID-19. Известно, что среди них 1 168 детей. Добавим, что за все время пандемии в Украине коронавирусом заболело – 3 244 749 человек. Умерли, к сожалению, 77 985 инфицированных.

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