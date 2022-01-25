Законопроект №5685-д приняли в целом. "За" него проголосовали 262 депутата, воздержались – 21, а не голосовали – 23 человека.

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Закон предусматривает, что на сайте учреждения высшего образования нужно обнародовать:

целевые показатели, достижение которых должен обеспечить ректор вуза,

механизмы проверки достижения таких целевых показателей,

сроки для достижения таких целевых показателей,

ежегодные отчеты о деятельности.

Целью законопроекта является создание прозрачной и открытой системы мониторинга деятельности учреждения высшего образования, которые определены в контракте с избранным ректором.

К слову, в ноябре 2021 года правительство внесло изменения в рекомендации относительно особенностей выборов ректора и порядка его избрания. В МОН надеются, что это минимизирует возникновение спорных вопросов во время проведения первого и второго тура выборов.

Что изменится:

объявление о проведении конкурса размещается учредителем на официальном сайте вуза не позднее, чем за два месяца до окончания срока контракта лица, занимающего должность руководителя (либо в течение недели со дня появления вакансии);

все кандидаты проходят проверку, предусмотренную законом "об очищении власти" – если кандидат относится к лицам, к которым применяется запрет занимать руководящие должности, он получает отказ в назначении на должность руководителя;

победителем выборов считается кандидатура, набравшая более 50% голосов лиц, имеющих право участвовать в выборах, а в случае проведения второго тура – более 50% голосов лиц, принявших участие в голосовании.