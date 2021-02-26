Ректор Херсонского государственного университета Александр Спиваковский из собственных средств оплатил обучение дочери воина АТО Виктории Давыденко, которая училась на контракте и накопила долги в вузе.

Спиваковский пояснил, что девушка из-за нехватки государственных бюджетных мест была вынуждена учиться на контракте.

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В соцсети ректор пояснил, что студентка заблаговременно сообщила об отсутствии средств, но в ректорате не смогли отреагировать на заявление своевременно.

Сложилась неприятная ситуация, мне обидно, что мы вовремя не смогли среагировать, учитывая личные обстоятельства этой семьи. Поэтому я профинансирую задолженность обучения этой студентки за свой счет. Мы должны быть человечными, поддерживать друг друга и не оставлять в беде,

– призвал Спиваковский.

Ректор также показал чек на оплату обучения девушки на сумму более 10 тысяч гривен.



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