Новий ректор Київського університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров пояснив, чому Олександра Лукашенка не позбавили звання доктора. За його словами, все тому, що немає відповідної процедури.

Що заявив Бугров

Ректор університету наголосив, що ми живемо у правовій державі. Тому позбавити звання самопроголошеного президента Білорусі можна лише відповідним механізмом.

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Історико-меморіальна комісія дала висновок Вченій раді університету, що такого прецеденту не було ні в які роки. І на цьому дискусія припинилася, але вона не завершена,

– наголосив науковець.

Він підкреслив, що це питання політико-правового характеру.

"Я пропонуватиму Вченій раді створити комісію з фахівців юристів, істориків і політологів, щоб розробити якесь бачення про можливість позбавлення (Лукашенка звання – 24 канал). Щоб Вчена рада це бачення схвалила", – додав Бугров.

Ректор наголосив, що "якщо є така політико-правова можливість, то це потрібно робити". Він також додав, що як член Вченої ради голосуватиме за позбавлення Лукашенка звання.

Головне про почесне звання Лукашенка у КНУ