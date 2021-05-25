Ректор КНУ имени Шевченко просит лишить Лукашенко звания почетного доктора

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко имеет звание почетного доктора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В связи с недавними событиями ректор вуза просит ученый совет лишить политика этого звания.

Владимир Бугров считает, что Александр Лукашенко не является достойным звания почетного доктора КНУ имени Тараса Шевченко, а его противозаконные действия противоречат ценностям университета.

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Лукашенко хотят лишить звания почетного доктора КНУ

Именно поэтому я обращаюсь к ученому совету КНУ с призывом срочно рассмотреть вопрос лишения Лукашенко почетного статуса на своем заседании,

– написал Бугров.

Ректор учебного заведения также упомянул о нападении на самолет, которое в мире сравнивают с "актом пиратства со стороны белорусской власти" во главе с Лукашенко.

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