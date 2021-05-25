Владимир Бугров считает, что Александр Лукашенко не является достойным звания почетного доктора КНУ имени Тараса Шевченко, а его противозаконные действия противоречат ценностям университета.
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Лукашенко хотят лишить звания почетного доктора КНУ
Именно поэтому я обращаюсь к ученому совету КНУ с призывом срочно рассмотреть вопрос лишения Лукашенко почетного статуса на своем заседании,
– написал Бугров.
Ректор учебного заведения также упомянул о нападении на самолет, которое в мире сравнивают с "актом пиратства со стороны белорусской власти" во главе с Лукашенко.
Посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Протасевича
- 23 мая белорусские диспетчеры заявили, что пассажирский самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, заминировали. Из-за этого его посадили в аэропорту Минска. Там силовики обыскали пассажиров, в результате журналиста Романа Протасевича и его девушку задержали, а взрывчатки так и не нашли.
- Мать активиста сообщала, что он якобы в больнице в тяжелом состоянии. Впоследствии белорусские власти это опровергли и опубликовали видео, на котором Протасевич говорит, что все хорошо и на самом деле он якобы в СИЗО. Однако на лице активиста виднелись следы от побоев.
- После задержания журналиста мировое сообщество призвало отпустить его и наложить новые санкции на Беларусь. Ряд стран мира запретили авиасообщение с Минском, 25 мая Украина тоже прибегла к такому шагу.