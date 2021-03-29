Новый ректор Киевского университета имени Тараса Шевченко Владимир Бугров объяснил, почему Александра Лукашенко не лишили звания доктора. По его словам, все потому, что нет соответствующей процедуры.

Что заявил Бугров

Ректор университета отметил, что мы живем в правовом государстве. Поэтому лишить звания самопровозглашенного президента Беларуси можно только соответствующим механизмом.

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Историко-мемориальная комиссия дала заключение Ученому совету университета, что такого прецедента не было ни в какие годы. И на этом дискуссия прекратилась, но она не завершена,

– отметил ученый.

Он подчеркнул, что этот вопрос политико-правового характера.

"Я буду предлагать Ученому совету создать комиссию из специалистов юристов, историков и политологов, чтобы разработать некое видение о возможности лишения (Лукашенко звания – 24 канал). Чтобы Ученый совет это видение одобрил", – добавил Бугров.

Ректор отметил, что "если есть такая политико-правовая возможность, то это нужно делать". Он также добавил, что как член Ученого совета будет голосовать за лишение Лукашенко звания.

Главное о почетном звании Лукашенко в КНУ