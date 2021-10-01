Представители Национального реестра рекордов приехали в школу, чтобы зафиксировать самый большой кроссворд на украинском языке. Создали его символически ко Дню учителя, который отмечается 3 октября.

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Его высота составляет 2,34 метра, ширина – 3,5 метра, а площадь около – 8 квадратных метров. Горизонталь содержит 98 слова, а вертикаль – 104 слова.

Интересные факты о кроссворде:

буква "О" в кроссворде встречается 110 раз,

буква "И" – 89 раз,

буква "Т" – 70 раз,

буква "Д" – 58 раз.



Самый большой кроссворд на украинском языке / Фото из фейсбука Ланы Ветровой

Буквы кроссворда нанесены на хенд-мейд кубики и расположены на стене в холле школы. Название кросовода спрятано в упомянутые слова и изображено на кубиках оранжевого цвета. Основные слова кроссворда: образование, добродетель, экологичность, волонтерство, коммуникация, учитель, ученик, дислексия.

Шрифт для букв выбрали особенный: его могут прочитать дети, страдающие дислексией. Такие ученики тоже приложили свою руку к подготовке поздравления для учителей.



Самый большой кроссворд на украинском языке / Фото из фейсбука Ланы Ветровой

В создании кроссворда приняли участие почти все классы в школе. Слова выбирали несколько месяцев, а потом за три недели выделили лучшие, которые могли бы описать ценности настоящей школы. И вместе с тем сделали приятное учителям.

Интересно, что ранее школа №5 в Киеве уже становилась рекордсменом Украины. Так, в 2020 году школьники ко Дню учителя создали самое длинное поздравление, написанное собственноручно.

К слову, День учителя в Украине ежегодно отмечается в первое воскресенье октября, и в этом году его отмечают 3 октября. Однако в школах педагогов обычно поздравляют в последний день недели. Традиции празднования и перечень фраз учителей, которые мы никогда не забудем – читайте в материале.

Текст публикации в фейсбуке Ланы Ветровой:

Ко Дню Учителя, 1 октября, ученики школы №5 Печерского района города Киева установят рекорд Украины, который подарят своим учителям. Школьники сами придумали и собственноручно создали самый объемный кроссворд.

Буквы кроссворда нанесены на хенд-мейд кубики и расположены на стене в холле школы. Кроссворд состоит из 1153 символов, 203 слов, имеет размер 8 м2. Все слова имеют от 2 до 5 сечений, что свидетельствует об определенном уровне сложности кроссворда. Горизонталь содержит 98 слова, вертикаль – 104 слова.

Вопросы к кроссворду ученики накануне составляли командно и писали их маркерами на листах ватмана, который был прикреплен в холле школы.

Отметим, ранее Школа №5 г. Киев уже становилась рекордсменом Украины. В 2020 году школьники ко Дню учителя создали самое длинное поздравление, написанное собственноручно.