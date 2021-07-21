МОН обнародовало рейтинги поступающих: какие специальности и вузы самые популярные в 2021 году

Поступающие на бакалаврат уже подали более 886 тысяч электронных заявлений. Их на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. А все потому, что в 2021 году количество выпускников школ на 4,8% больше, чем в 2020. Какие специальности и вузы самые популярные – читайте в статье.

Поступление в вузы по результатам ЕГЭ, вступительных экзаменов и творческих конкурсов, которые были составлены с 1 по 13 июля, продлится до 23 июля. Поэтому, у абитуриентов есть несколько дней, чтобы успеть подать заявления, если они этого еще не сделали.

К теме Поступление-2021: сколько заявлений подали абитуриенты и когда конечный срок подачи документов

Какие специальности самые популярные в 2021

Поступающие в магистратуру выбирают такие специальности, по количеству поданных заявлений:

Филология – 59 202;

Право – 58 824;

Менеджмент – 49 929;

Компьютерные науки – 47 172;

Среднее образование – 34 993;

Журналистика – 34 726;

Инженерия программного обеспечения – 33 676;

Психология – 31 362;

Маркетинг – 28 847;

Экономика – 28 128.

Интересно, что в десятку самых популярных специальностей входит "Среднее образование" и "Инженерия программного обеспечения".

Какие вузы чаще всего выбирают абитуриенты

Самыми популярными вузами среди поступающих на бакалаврат после школы по количеству поданных заявлений являются:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 38 878.

Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 36 039.

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 33 038.

Национальный авиационный университет – 27 779.

Национальный университет "Львовская политехника" – 27 696.

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина – 24 927.

Киевский национальный торгово-экономический университет – 24 103.

Государственное высшее учебное заведение "Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана" – 18 994.

Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова – 15 377.

Киевский университет имени Бориса Гринченко – 14 445.

Минобразования обнародовало промежуточный рейтинг абитуриентов, которые в этом году принимают участие в открытом конкурсе на бакалавра, младшего бакалавра и сквозного магистра.

Рейтинг поступающих по широкому конкурсу

Посмотреть рейтинг поступающих можно на сайте vstup.edebo.gov.ua. В размещенных документах каждый абитуриент может увидеть все заявления, поданные на открытый конкурс, и отследить свое место в общегосударственном рейтинге по выбранным специальностям.

Обновленный финальный рейтинг будет опубликованный 22 июля перед завершением приема заявлений.

Широкий конкурс проходит, в частности, по отраслям знаний:

17 "Электроника и телекоммуникации";

20 "Аграрные науки и продовольствие";

21 "Ветеринарная медицина";

23 "Социальная работа";

29 "Международные отношения".

А также – по межотраслевым группам:

07 "Управление и администрирование",

24 "Сфера обслуживания",

28 "Публичное управление и администрирование",

02 "Культура и искусство",

05 "Социальные и поведенческие науки",

12 "Информационные технологии" (кроме специальности 121 "Инженерия программного обеспечения"),

11 "Математика и статистика",

15 "Автоматизация и приборостроение",

13 "Механическая инженерия",

14 "Электрическая инженерия"

16 "Химическая и биоинженерия",

09 "Биология",

10 "Естественные науки",

специальность 028 "Менеджмент социокультурной деятельности",

специальность 051 "Экономика",

специальность 101 "Экология",

специальность 113 "Прикладная математика",

специальность 151 "Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии",

специальность 161 "Химические технологии и инженерия" и другие.

Сколько заявлений подали абитуриенты в вузы по состоянию 21 июля

на бакалавриат (после 11 класса) – зарегистрировано более 190 тысяч е-кабинетов и подано более 886 тысяч заявлений;

в магистратуру – зарегистрировано более 55 тысяч е-кабинетов и представлены 99 тысяч заявлений;

на бакалаврат (после окончания колледжа или техникума) – зарегистрировано более 40 тысяч электронных кабинеты и представлены 78 тысяч заявлений.

Когда конечный срок подачи документов? Прием заявлений и документов по результатам ВНО, вступительных экзаменов и творческих конкурсов (если они были составлены с 1 до 13 июля) продлится до 23 июля (18:00).

Сроки вступительной кампании в 2021 году