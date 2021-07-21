МОН обнародовало рейтинги поступающих: какие специальности и вузы самые популярные в 2021 году

21 июля 2021 , 11:50
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Источник:

Министерство образования и науки

Поступающие на бакалаврат уже подали более 886 тысяч электронных заявлений. Их на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. А все потому, что в 2021 году количество выпускников школ на 4,8% больше, чем в 2020. Какие специальности и вузы самые популярные – читайте в статье.

Поступление в вузы по результатам ЕГЭ, вступительных экзаменов и творческих конкурсов, которые были составлены с 1 по 13 июля, продлится до 23 июля. Поэтому, у абитуриентов есть несколько дней, чтобы успеть подать заявления, если они этого еще не сделали.

К теме Поступление-2021: сколько заявлений подали абитуриенты и когда конечный срок подачи документов

Какие специальности самые популярные в 2021

Поступающие в магистратуру выбирают такие специальности, по количеству поданных заявлений:

  • Филология – 59 202;
  • Право – 58 824;
  • Менеджмент – 49 929;
  • Компьютерные науки – 47 172;
  • Среднее образование – 34 993;
  • Журналистика – 34 726;
  • Инженерия программного обеспечения – 33 676;
  • Психология – 31 362;
  • Маркетинг – 28 847;
  • Экономика – 28 128.

Интересно, что в десятку самых популярных специальностей входит "Среднее образование" и "Инженерия программного обеспечения".

Какие вузы чаще всего выбирают абитуриенты

Самыми популярными вузами среди поступающих на бакалаврат после школы по количеству поданных заявлений являются:

  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 38 878.
  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 36 039.
  • Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 33 038.
  • Национальный авиационный университет – 27 779.
  • Национальный университет "Львовская политехника" – 27 696.
  • Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина – 24 927.
  • Киевский национальный торгово-экономический университет – 24 103.
  • Государственное высшее учебное заведение "Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана" – 18 994.
  • Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова – 15 377.
  • Киевский университет имени Бориса Гринченко – 14 445.

Минобразования обнародовало промежуточный рейтинг абитуриентов, которые в этом году принимают участие в открытом конкурсе на бакалавра, младшего бакалавра и сквозного магистра.

Рейтинг поступающих по широкому конкурсу

Посмотреть рейтинг поступающих можно на сайте vstup.edebo.gov.ua. В размещенных документах каждый абитуриент может увидеть все заявления, поданные на открытый конкурс, и отследить свое место в общегосударственном рейтинге по выбранным специальностям.

Обновленный финальный рейтинг будет опубликованный 22 июля перед завершением приема заявлений.

Широкий конкурс проходит, в частности, по отраслям знаний:

  • 17 "Электроника и телекоммуникации";
  • 20 "Аграрные науки и продовольствие";
  • 21 "Ветеринарная медицина";
  • 23 "Социальная работа";
  • 29 "Международные отношения".

А также – по межотраслевым группам:

  • 07 "Управление и администрирование",
  • 24 "Сфера обслуживания",
  • 28 "Публичное управление и администрирование",
  • 02 "Культура и искусство",
  • 05 "Социальные и поведенческие науки",
  • 12 "Информационные технологии" (кроме специальности 121 "Инженерия программного обеспечения"),
  • 11 "Математика и статистика",
  • 15 "Автоматизация и приборостроение",
  • 13 "Механическая инженерия",
  • 14 "Электрическая инженерия"
  • 16 "Химическая и биоинженерия",
  • 09 "Биология",
  • 10 "Естественные науки",
  • специальность 028 "Менеджмент социокультурной деятельности",
  • специальность 051 "Экономика",
  • специальность 101 "Экология",
  • специальность 113 "Прикладная математика",
  • специальность 151 "Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии",
  • специальность 161 "Химические технологии и инженерия" и другие.

Сколько заявлений подали абитуриенты в вузы по состоянию 21 июля

  • на бакалавриат (после 11 класса) – зарегистрировано более 190 тысяч е-кабинетов и подано более 886 тысяч заявлений;
  • в магистратуру – зарегистрировано более 55 тысяч е-кабинетов и представлены 99 тысяч заявлений;
  • на бакалаврат (после окончания колледжа или техникума) – зарегистрировано более 40 тысяч электронных кабинеты и представлены 78 тысяч заявлений.

Когда конечный срок подачи документов? Прием заявлений и документов по результатам ВНО, вступительных экзаменов и творческих конкурсов (если они были составлены с 1 до 13 июля) продлится до 23 июля (18:00).

Сроки вступительной кампании в 2021 году

  • с 1 июля – регистрация электронных кабинетов;
  • с 1 по 13 июля – сдача вступительных экзаменов и творческих конкурсов на бюджет и контракт, а 14 – 23 июля – только контракт.
  • с 14 июля – прием заявлений и документов на вступление;
  • до 16 июля – прием для поступающих по собеседованию, вступительным экзаменам и творческим конкурсами;
  • до 23 июля – прием по результатам ЕГЭ, вступительных экзаменов и творческих конкурсов, которые были составлены с 1 по 13 июля;
  • 17 – 19 июля – собеседования;
  • до 28 июля – обнародование рейтинговых списков;
  • до 2 августа (18:00) – представление оригиналов документов;
  • 9 августа – зачисление на бюджет.
Автор: Марія Бондар