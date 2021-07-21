Поступление в вузы по результатам ЕГЭ, вступительных экзаменов и творческих конкурсов, которые были составлены с 1 по 13 июля, продлится до 23 июля. Поэтому, у абитуриентов есть несколько дней, чтобы успеть подать заявления, если они этого еще не сделали.
К теме Поступление-2021: сколько заявлений подали абитуриенты и когда конечный срок подачи документов
Какие специальности самые популярные в 2021
Поступающие в магистратуру выбирают такие специальности, по количеству поданных заявлений:
- Филология – 59 202;
- Право – 58 824;
- Менеджмент – 49 929;
- Компьютерные науки – 47 172;
- Среднее образование – 34 993;
- Журналистика – 34 726;
- Инженерия программного обеспечения – 33 676;
- Психология – 31 362;
- Маркетинг – 28 847;
- Экономика – 28 128.
Интересно, что в десятку самых популярных специальностей входит "Среднее образование" и "Инженерия программного обеспечения".
Какие вузы чаще всего выбирают абитуриенты
Самыми популярными вузами среди поступающих на бакалаврат после школы по количеству поданных заявлений являются:
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 38 878.
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 36 039.
- Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 33 038.
- Национальный авиационный университет – 27 779.
- Национальный университет "Львовская политехника" – 27 696.
- Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина – 24 927.
- Киевский национальный торгово-экономический университет – 24 103.
- Государственное высшее учебное заведение "Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана" – 18 994.
- Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова – 15 377.
- Киевский университет имени Бориса Гринченко – 14 445.
Минобразования обнародовало промежуточный рейтинг абитуриентов, которые в этом году принимают участие в открытом конкурсе на бакалавра, младшего бакалавра и сквозного магистра.
Рейтинг поступающих по широкому конкурсу
Посмотреть рейтинг поступающих можно на сайте vstup.edebo.gov.ua. В размещенных документах каждый абитуриент может увидеть все заявления, поданные на открытый конкурс, и отследить свое место в общегосударственном рейтинге по выбранным специальностям.
Обновленный финальный рейтинг будет опубликованный 22 июля перед завершением приема заявлений.
Широкий конкурс проходит, в частности, по отраслям знаний:
- 17 "Электроника и телекоммуникации";
- 20 "Аграрные науки и продовольствие";
- 21 "Ветеринарная медицина";
- 23 "Социальная работа";
- 29 "Международные отношения".
А также – по межотраслевым группам:
- 07 "Управление и администрирование",
- 24 "Сфера обслуживания",
- 28 "Публичное управление и администрирование",
- 02 "Культура и искусство",
- 05 "Социальные и поведенческие науки",
- 12 "Информационные технологии" (кроме специальности 121 "Инженерия программного обеспечения"),
- 11 "Математика и статистика",
- 15 "Автоматизация и приборостроение",
- 13 "Механическая инженерия",
- 14 "Электрическая инженерия"
- 16 "Химическая и биоинженерия",
- 09 "Биология",
- 10 "Естественные науки",
- специальность 028 "Менеджмент социокультурной деятельности",
- специальность 051 "Экономика",
- специальность 101 "Экология",
- специальность 113 "Прикладная математика",
- специальность 151 "Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии",
- специальность 161 "Химические технологии и инженерия" и другие.
Сколько заявлений подали абитуриенты в вузы по состоянию 21 июля
- на бакалавриат (после 11 класса) – зарегистрировано более 190 тысяч е-кабинетов и подано более 886 тысяч заявлений;
- в магистратуру – зарегистрировано более 55 тысяч е-кабинетов и представлены 99 тысяч заявлений;
- на бакалаврат (после окончания колледжа или техникума) – зарегистрировано более 40 тысяч электронных кабинеты и представлены 78 тысяч заявлений.
Когда конечный срок подачи документов? Прием заявлений и документов по результатам ВНО, вступительных экзаменов и творческих конкурсов (если они были составлены с 1 до 13 июля) продлится до 23 июля (18:00).
Сроки вступительной кампании в 2021 году
- с 1 июля – регистрация электронных кабинетов;
- с 1 по 13 июля – сдача вступительных экзаменов и творческих конкурсов на бюджет и контракт, а 14 – 23 июля – только контракт.
- с 14 июля – прием заявлений и документов на вступление;
- до 16 июля – прием для поступающих по собеседованию, вступительным экзаменам и творческим конкурсами;
- до 23 июля – прием по результатам ЕГЭ, вступительных экзаменов и творческих конкурсов, которые были составлены с 1 по 13 июля;
- 17 – 19 июля – собеседования;
- до 28 июля – обнародование рейтинговых списков;
- до 2 августа (18:00) – представление оригиналов документов;
- 9 августа – зачисление на бюджет.