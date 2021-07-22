Поступающие на бакалаврат уже подали более 886 тысяч электронных заявлений. Их на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. А все потому, что в 2021 году количество выпускников школ на 4,8% больше, чем в 2020.

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Посмотреть рейтинг поступающих можно на сайте vstup.edebo.gov.ua. В размещенных документах каждый абитуриент может увидеть все заявления, поданные на открытый конкурс, и отследить свое место в общегосударственном рейтинге по выбранным специальностям.

Обновленный финальный рейтинг будет опубликован 22 июля перед завершением приема заявлений.

К слову, прием заявлений в вузы от поступающих на бакалаврат завершается 23 июля 2021 года. Абитуриенты, которые подали электронные заявления о вступлении, должны получить статус "Допущено к конкурсу".

Сроки вступления в 2021 году / Инфографика МОН

Языковой экзамен для чиновников

Первый экзамен для государственных служащих стартовал 19 июля в 9:30. Далее в течение двух недель ежедневно по будням будут проходить три экзаменационных сессии: с 9:30 до 11:30, с 12:30 до 14:30, с 15:30 до 17:30.

По результатам успешного прохождения экзамена выдается государственный сертификат об уровне владения языком первой или второй степени, который действует бессрочно.

Интересно, что во время первого языкового экзамена, который желающие составляли 19 июля, произошел технический сбой, поэтому участники на время приостанавливали работу. Время, потраченное на ликвидацию сбоя, участникам добавили. Больше об этом – читайте в статье.

Кто должен сдавать экзамен

Владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей обязаны:

президент Украины;

премьер-министр Украины;

первый вице-премьер-министр Украины;

вице-премьер-министры Украины;

другие члены правительства;

первые заместители и заместители министров;

руководители других центральных органов исполнительной власти и их заместители;

глава ОП и его заместители;

секретарь СНБО и его заместители;

глава СБУ и его заместители;

председатель Службы внешней разведки Украины и его заместители;

генпрокурор и его заместители;

руководители областных и окружных прокуратур;

руководитель САП и его заместители, члены Совета Нацбанка Украины, председатель и другие члены Счетной палаты, другие государственные деятели;

депутаты Верховной Рады АР Крым, депутаты местных советов, должностные лица органов местного самоуправления;

государственные служащие;

главы местных государственных администраций, их первые заместители и заместители;

служащие Нацбанка Украины;

лица офицерского состава, которые проходят военную службу по контракту;

лица начальствующего (среднего и высшего) состава Национальной полиции, других правоохранительных и разведывательных органов, должностные лица других органов, которым присваиваются специальные звания;

лица рядового, сержантского и старшинского состава Национальной полиции, других правоохранительных, разведывательных органов, других органов, которым присваиваются специальные звания;

прокуроры;

судьи, избранные или назначенные в соответствии с Конституцией Украины и осуществляют правосудие на профессиональной основе;

адвокаты, нотариусы;

руководители учебных заведений всех форм собственности;

педагогические, научно-педагогические и научные работники;

медицинские работники государственных и коммунальных учреждений здравоохранения;

должностные и служебные лица предприятий, учреждений и организаций государственной и коммунальной форм собственности.

Каким является языковой экзамен для чиновников

Он предусматривает четыре части:

"Культура речи" (24 тестовых задания)

"Чтение" (20 тестовых заданий)

Участникам тестирования необходимо будет выполнить задания, проверяющие умение применять украинский язык в условиях служебной коммуникации, соблюдать нормы украинского литературного языка, понимать общий смысл и детали прочитанного текста и тому подобное.

"Письмо" (одна задача открытого типа)

Претенденты на должность госслужащего должны будут прослушать аудиозапись, написать перевод услышанного текста и выразить свое отношение к теме. Созданный текст должен содержать не менее 100 слов.

"Язык" (две задачи открытого типа)

Претендент будет иметь возможность показать умение общаться на различные темы, не привязанные к узкому профессиональному направлению. Это будет монолог и диалог участника. Продолжительность не будет превышать 20 минут.

Как выглядит экзамен на уровень владения украинским языком – образец работы можно посмотреть по ссылке.

Что будет с чиновниками, которые не сдали экзамен

Министр Кабмина Олег Немчинов отметил, что чиновники, которые не сдали экзамен на уровень владения государственным языком, смогут в течение 4 месяцев пересдать тест. За это время человек сможет подтянуть свои знания и получить на экзамене лучший результат.

К тому же, он говорит, что коррупция при составлении этого теста исключена, поскольку чиновники не контактируют с человеком, который определяет уровень их знания государственного языка.

Какие есть уровни владения государственным языком и как зарегистрироваться на экзамен – читайте по ссылке.

Детали относительно нового учебного года

ГИА и ВНО в 2022 году

Минобразования утвердило перечень учебных предметов, по которым в следующем учебном году будет проводиться ГИА для 4, 9 и 11 классов.

Перечень обязательных предметов для ГИА в 4 классе:

Украинский язык (оценка результатов по украинскому языку и чтению).

Математика.

Язык национального меньшинства или язык коренного народа (для учащихся школ, где ведется преподавание на этом языке или он входит в программу обучения).

Перечень обязательных предметов для ГИА в 9 классе:

Украинский язык.

Математика.

Один из учебных предметов из списка: биология, всемирная история, география, литература, иностранный язык, информатика, история Украины, основы правоведения, украинская литература, физика, химия, язык нацменьшинства или коренного народа.

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Перечень обязательных предметов для ГИА в 11 классе:

Украинский язык.

Математика.

История Украины или иностранный язык (английский, испанский, немецкий или французский языки).

Один из учебных предметов из списка: история Украины, иностранный язык, биология, география, физика, химия.

Язык национального меньшинства или коренного народа.

Когда будет проходить ВНО в 2022 году? Внешнее независимое оценивание для выпускников в следующем учебном году будет проводиться, вероятно, с 23 мая по 15 июля.

Максимально участники смогут сдать пять тестов ВНО. Однако в 2022 году выпускники смогут сдать ВНО также по дополнительным предметам, но за собственные деньги.

Каким будет обучение с 1 сентября

Министерство образования и науки рассчитывает начать учебный год в одном режиме, без дистанционки. До 1 сентября планируют вакцинировать от COVID-19 большинство педагогов.

Вакцинация позволит начать обучение в учебных заведениях без дистанционных процессов. Но все это зависит от эпидемической ситуации,

– сказала заместитель министра образования Любомира Мандзий.

Однако, по ее словам, элементы дистанционного обучения так или иначе будут. В частности, МОН будет расширять Всеукраинскую школу онлайн, больше использовать смешанный формат обучения.

Кроме того, МОН совместно с Минцифры в этом году обеспечат более 60 тысяч учителей качественными ноутбуками. На это выделили 980 тысяч гривен субвенции.

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Распределение ноутбуков будет осуществляться государственными администрациями между школами, в которых имеющееся количество персональных компьютеров меньше, чем количество учителей.

Кто в первую очередь получит ноутбуки:

школы с количеством учащихся не менее 250 человек и опорные заведения с количеством учащихся (без учета их количества в филиалах) не менее 200 человек;

школы с количеством учащихся не менее 100 человек;

другие учреждения общего среднего образования.

Согласно условиям предоставления субвенции, приобретенные ноутбуки закрепляются за учебными кабинетами соответствующих школ и используются исключительно для организации обучения.

Если школа пойдет на дистанционное обучение, ноутбуки в настоящее время могут предоставляться в пользование учителя с целью организации надлежащего обучения.

Скандалы в сфере образования

Скандальную преподавательницу Бильченко уволили из университета Драгоманова

Преподавательницу Евгению Бильченко, которая несколько месяцев назад призналась, что поддерживает агрессию России и называет агрессию РФ "братской войной", наконец уволили из университета Драгоманова. Для того, чтобы это сделать, вуз ликвидировал целую кафедру.



Евгения Бильченко / Фото с ее фейсбук-страницы

Отметим, что Бильченко пренебрежительно высказывалась об украинском языке, назвала Украину "онкобольной американской колонией", а закон о языке – "обычным фашизмом". Также она выступала на канале подконтрольных России боевиков.

На Киевщине девушки жестоко избили школьницу

14-летняя девочка поссорилась с прохожими девушками, и они из-за этого жестко ее избили. Инцидент агрессорки снимали на видео. Произошло это в городе Тараща Киевской области.

Старшие злоумышленницы надавали оппонентке пощечин, а младшая из девушек била потерпевшую ногой по голове. Детали и видео – смотрите здесь.

Школьница не смогла поступить в учебное заведение и покончила с собой

В Днепре нашли тело 15-летней девушки, которая покончила с собой. Погибшая оставила предсмертную записку, в которой написала, что не смогла поступить в учебное заведение.

А раньше в Днепровской области ученик 11 класса опасался, что не сдал ВНО из-за отставания в учебе. Поэтому он пытался покончить жизнь самоубийством. Детали – в статье.

Скандал с пьяной директрисой гимназии в Запорожье

В Запорожье полиция остановила автомобиль с пьяными директором гимназии № 54 Екатериной Бояр и ее мужем.

Директор перекрыла дорогу, хамила полицейским и даже говорила, что они пытались ее изнасиловать. Также она с мужем отказалась проходить тест на алкоголь. Детали и видео – читайте в статье.

Мэр Ивано-Франковска просит МОН включить этику в школьную программу

Городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив возмутился тому, что Минобразования не включило в уроки курс этики. Поэтому он просит включить в школьную программу предмет "Основы христианской этики". Детали – в статье.

Новости в сфере высшего образования

Чехия предлагает стипендии на обучение в вузах для украинцев

Чехия предлагает украинцам правительственные стипендии для обучения в магистратуре или докторантуре в своих вузах. В частности, на 2022 – 2023 учебный год выделили 25 стипендий для наших студентов.

Стипендии для украинцев дают на такие специальности:

технические (энергетика, машиностроение, производство и обработка, транспорт),

математика и статистика,

информатика,

экономика и финансы,

химия,

сельское хозяйство,

экология.

Как получить стипендию на обучение в Чехии и все детали – читайте в статье.

Читайте также В Украине выберут лучшего учителя физкультуры: что получит победитель

На Гавайях подросток сортирует мусор, чтобы оплатить обучение для бедных детей

Подросток с Гавайи Геншу Прайс собирает и сортирует мусор, а потом отдает его на переработку. Это все парень делает, чтобы оплатить обучение в колледже для детей, которые не имеют на это средств.

Цель подростка – сделать так, чтобы каждый год он мог отправлять в колледж одного или двух детей. По его словам, для этого понадобится от 2 до 4 миллионов банок и бутылок. Детали истории – читайте по ссылке.