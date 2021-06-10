Украинские вузы в рейтинге, скандалы и лишение Лукашенко звания – итоги недели в образовании

24 канал собрал все наиболее значимые новости, которые произошли в сфере образования на этой неделе – с 7 по 11 июня. Читайте о том, какие украинские вузы попали в мировой рейтинг, ответы на ВНО-2021 и как в КНУ лишали Лукашенко звания почетного доктора.

Украинские вузы в мировом рейтинге

Аналитики QS World University Rankings составили рейтинг лучших университетов мира на 2022 год. Всего в списке 1300 вузов, а из Украины в рейтинг попало 8 университетов.

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Самую высокую позицию среди украинских вузов занял Харьковский национальный университет имени В. Каразина. Он разместился в диапазоне 511 – 520, хотя в прошлом году он был на 477 месте.

Еще 6 университетов не изменили свои позиции:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко занял 601 – 650 место;

НТУ "Харьковский политехнический институт" – 651 – 700 место;

НТУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 701 – 750 место;

Сумской государственный университет – 701 – 750 место;

НУ "Львовская политехника" – 801 – 1000 место;

НУ "Киево-Могилянская академия" – 1001 – 1200 место.

Вместе с тем впервые в рейтинг мировых вузов попал Львовский национальный университет имени Ивана Франко. Он оказался на 1001 – 1200 месте.

Добавим, что лучшим университетом в мире уже десятый год подряд является Массачусетский технологический институт (MIT), который получает безупречные баллы за результаты исследований и показатель трудоустройства.

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Законопроект о языке для иностранцев в вузах

Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций рекомендовал парламенту принять законопроект, которым предлагается разрешить обучение иностранцев в университетах на любом языке.

Документом предусмотрено снять ограничение на обучение для иностранцев в вузах, в частности на русском языке. Например, иностранцы смогут учиться:

в университетах на Волыни или Львове – на польском языке,

в вузах на Закарпатье – на венгерском языке,

в вузах Черновцов – на румынском языке,

в университетах Одессы – на болгарском языке,

в вузах Харькова – на русском языке и тому подобное.

Однако некоторые депутаты считают, что это решение – очередная попытка наступления на украинский язык. В частности, так говорит нардеп от ЕС Владимир Вятрович.

Парламентский комитет по вопросам образования поддержал русификаторский проект 3717. Но он даже не об образовании, он о языке. Это очередная попытка изменить функционирование украинского как государственного,

– заявил он.

В то же время глава ВР Дмитрий Разумков заверил, что не видит угрозы государственному языку в этом законопроекте. По его словам, в нем не говорится об украинском языке и касается он только иностранцев.

"Здесь не нужно заниматься манипуляцией, ведь вопрос о государственном языке точно не идет. Это не распространяется на граждан Украины, только на иностранцев", – добавил он.

Лишение Лукашенко звания доктора КНУ

Ученый совет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко 7 июня лишил Александра Лукашенко звания почетного доктора. Голосование проходило в тайном режиме.

Почему Лукашенко лишили звания

В августе 2020 года студенты и выпускники КНУ Шевченко обращались к руководству университета с призывом лишить Лукашенко звания почетного доктора после президентских выборов.



Александр Лукашенко / Фото РИА Новости

Впоследствии ректор университета Шевченко Владимир Бугров обратился к ученому совету с призывом забрать его у Александра Лукашенко.

Кроме того, КНУ добавил в положение о звании почетного доктора еще один пункт, в котором прописали, при каких условиях вуз может лишить звания почетного доктора.

Это произошло после того, как 23 мая белорусские власти задержали журналиста и оппозиционера Романа Протасевича и его девушку, заставив самолет компании Ryanair приземлиться из-за якобы угрозы теракта.

Как Лукашенко стал почетным доктором КНУ и почему его лишили этого звания – читайте в статье.

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Ответы на ВНО-2021

В Украине ВНО-2021 проходит с 21 мая по 15 июня. Сейчас участникам осталось сдать только один тест – ВНО по географии. Все тестирования проходят в обычном режиме, но в условиях карантина.



График основной сессии ВНО в 2021 году / Данные: МОН / Инфографика 24 канала

Ответы на тесты ВНО в 2021 году:

Правильные ответы на тесты ВНО по истории Украины – смотрите по ссылке.

Правильные ответы на тесты ВНО по математике – смотрите по этой ссылке.

Правильные ответы на тесты ВНО по украинскому языку, украинскому языку и литературе – смотрите здесь.

Правильные ответы на тесты ВНО по английскому языку – смотрите по этой ссылке.

Правильные ответы на тесты ВНО по иностранным языкам – смотрите здесь.

Правильные ответы на тесты ВНО по физике – смотрите по ссылке.

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Кроме того, Министерство образования предоставило перечень предметов, которые учащиеся смогут выбрать для прохождения ВНО в 2022 году.

По каким предметам в 2022 году будут проводить ВНО:

Украинский язык;

Украинский язык и литература;

Математика (задания уровня стандарта);

Математика (профильный уровень);

История Украины;

Английский язык;

Испанский язык;

Немецкий язык;

Французский язык;

Биология;

География;

Физика;

Химия.

ВНО для выпускников школ будет проводиться в следующем году с 23 мая по 15 июля.

Также в приказе МОН относительно проведения ВНО в 2022 году есть пункт о дополнительных тестированиях. Так, участники со следующего года смогут сдавать тесты ВНО дополнительно за собственные средства, однако бесплатные 5 остаются.

К слову, участие во вступительных экзаменах для обучения на магистратуре в 2021 году планируют принять 133 тысячи абитуриентов, получивших образование бакалавра. Большинство будут сдавать единый вступительный экзамен по иностранным языкам.

Скандалы в сфере образования

Скандал с МОН из-за обучение детей с инвалидностью

Министр образования заявил, что ученики со слепотой, глухотой, интеллектуальными и другими нарушениями должны учиться только в спецшколах.

Но это противоречит законодательству, и вызвало волну возмущения у родителей и граждан. Они считают, что его слова об обучении детей с инвалидностью являются дискриминационными и неприемлемыми.

Впоследствии МОН изменило позицию, и Сергей Шкарлет заверил, что он поддерживает то, чтобы родители детей с ООП имели право выбора учебного заведения. Он добавил, что дети с инвалидностью могут учиться в обычных школах на инклюзивной форме.

Учительница отводила первоклассников за шкаф и била там

Из львовской школы №87 уволили учительницу начальных классов Ирину Федишин, которую родители обвиняли в буллинге над детьми. В частности, она словесно оскорбляла детей и била их за шкафом, чтобы никто не видел. Детали – по ссылке.



Уволили учительницу Ирину Федишин / Коллаж 24 канала

В Харькове уволили директора, которую подозревали в продаже детей из детдома

Профильная комиссия Харьковского облсовета уволила директора дома ребенка №3 Тамару Скульскую, которую подозревали в продаже детей иностранцам.

Эта история стала громкой после ситуации с усыновлением ребенка в 2017 году. К тому же, в этом доме, как выяснили в ходе проверки, у детей совсем не было средств гигиены, а в холодильниках не было продуктов питания.

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Территорию Одесского университета Мечникова пытались захватить

Территорию Одесского национального университета имени Мечникова утром 8 июня пытались незаконно захватить. Сообщается, что это уже третья попытка за последние несколько лет.

Так, на территорию университета по адресу Шампанский переулок, 2 в Одессе въехал бульдозер и экскаватор в сопровождении неизвестных лиц. Детали и фото – по ссылке.

В Институте рыбного хозяйства НААН провели обыски

В Киеве в Институт рыбного хозяйства НААН Украины 7 июня пришли правоохранители. Они арестовали директора Грициняка Игоря, который попался на взятке. Также следователи провели обыски. В чем его подозревают – читайте в статье.

МОН начало проверку диссертации Кивы

Министерство образования и науки проверяет материалы о присвоении народному депутату от ОПЗЖ Илье Киве степени кандидата наук. К ним уже поступил электронный экземпляр его декларации.

"Если во время проведения экспертизы диссертации установят нарушение требований специализированным ученым советом, то МОН отменит решение совета о присуждении ученой степени", – сообщили в Минобразования.