Как составляли список? Результаты рейтинга основаны на показателях цитируемости научных статей, опубликованных вузами или их специалистами.

К теме Куда поступать: Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших факультетов Украины

В рейтинге украинские университеты ранжированы по индексу Гирша – количественным показателем, основанным на числе научных публикаций и количестве их цитирований.

Согласно результатам рейтинга 2021 года самый высокий индекс Гирша среди высших учебных заведений у Киевского национального университета им. Шевченко. Второе место в рейтинге занял Харьковский национальный университет им. Каразина, третье – Львовский национальный университет им. Франко.

Двадцатка украинских университетов в рейтинге Scopus

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина;

Львовский национальный университет имени Ивана Франко;

Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова;

Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского;

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича;

Национальный университет "Львовская политехника";

Сумской государственный университет;

Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого;

Донецкий национальный медицинский университет;

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"

Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника;

Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара;

Днепропетровская медицинская академия Минздрава;

Ужгородский национальный университет;

Украинский государственный химико-технологический университет;

Национальный медицинский университет имени Богомольца;

Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого;

Донецкий национальный университет имени Василия Стуса;

Национальный университет "Киево-Могилянская академия".

Полный список университетов – смотрите по этой ссылке. Научная платформа Scopus включила 190 украинских вузов в список самых цитируемых в научных публикациях. В прошлом году их было 177, а в 2019 – 166.

Добавим, что данные рейтинга актуальные по состоянию на 19 апреля 2021 года.

Что известно о Scopus Это библиографическая и реферативная база данных, а также инструмент для отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях. Данные Scopus, в частности, используются для составления некоторых рейтингов ведущих университетов мира.

К слову, в 2020 году рейтинг украинских вузов от Scopus был таким – первая пятерка:

Киевский национальный университет имени Шевченко;

Харьковский национальный университет имени Василия Каразина;

Львовский национальный университет имени Ивана Франко;

Одесский национальный университет имени Ильи Мечникова;

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича.

Кроме того, недавно международные компании обнародовали рейтинги лучших вузов мира по показателям 2020 года, и в них оказались несколько украинских университетов.