Как составляли список? Результаты рейтинга основаны на показателях цитируемости научных статей, опубликованных вузами или их специалистами.

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В рейтинге украинские университеты ранжированы по индексу Гирша – количественным показателем, основанным на числе научных публикаций и количестве их цитирований.

Согласно результатам рейтинга 2021 года самый высокий индекс Гирша среди высших учебных заведений у Киевского национального университета им. Шевченко. Второе место в рейтинге занял Харьковский национальный университет им. Каразина, третье – Львовский национальный университет им. Франко.

Двадцатка украинских университетов в рейтинге Scopus

  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;
  • Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина;
  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко;
  • Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова;
  • Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского;
  • Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича;
  • Национальный университет "Львовская политехника";
  • Сумской государственный университет;
  • Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого;
  • Донецкий национальный медицинский университет;
  • Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"
  • Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника;
  • Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара;
  • Днепропетровская медицинская академия Минздрава;
  • Ужгородский национальный университет;
  • Украинский государственный химико-технологический университет;
  • Национальный медицинский университет имени Богомольца;
  • Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого;
  • Донецкий национальный университет имени Василия Стуса;
  • Национальный университет "Киево-Могилянская академия".

Добавим, что данные рейтинга актуальные по состоянию на 19 апреля 2021 года.

Что известно о Scopus

Это библиографическая и реферативная база данных, а также инструмент для отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях. Данные Scopus, в частности, используются для составления некоторых рейтингов ведущих университетов мира.

К слову, в 2020 году рейтинг украинских вузов от Scopus был таким – первая пятерка:

  • Киевский национальный университет имени Шевченко;
  • Харьковский национальный университет имени Василия Каразина;
  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко;
  • Одесский национальный университет имени Ильи Мечникова;
  • Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича.

Кроме того, недавно международные компании обнародовали рейтинги лучших вузов мира по показателям 2020 года, и в них оказались несколько украинских университетов.