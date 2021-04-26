Как составляли список? Результаты рейтинга основаны на показателях цитируемости научных статей, опубликованных вузами или их специалистами.
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В рейтинге украинские университеты ранжированы по индексу Гирша – количественным показателем, основанным на числе научных публикаций и количестве их цитирований.
Согласно результатам рейтинга 2021 года самый высокий индекс Гирша среди высших учебных заведений у Киевского национального университета им. Шевченко. Второе место в рейтинге занял Харьковский национальный университет им. Каразина, третье – Львовский национальный университет им. Франко.
Двадцатка украинских университетов в рейтинге Scopus
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;
- Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина;
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко;
- Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова;
- Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского;
- Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича;
- Национальный университет "Львовская политехника";
- Сумской государственный университет;
- Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого;
- Донецкий национальный медицинский университет;
- Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"
- Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника;
- Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара;
- Днепропетровская медицинская академия Минздрава;
- Ужгородский национальный университет;
- Украинский государственный химико-технологический университет;
- Национальный медицинский университет имени Богомольца;
- Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого;
- Донецкий национальный университет имени Василия Стуса;
- Национальный университет "Киево-Могилянская академия".
Добавим, что данные рейтинга актуальные по состоянию на 19 апреля 2021 года.
Что известно о ScopusЭто библиографическая и реферативная база данных, а также инструмент для отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях. Данные Scopus, в частности, используются для составления некоторых рейтингов ведущих университетов мира.
К слову, в 2020 году рейтинг украинских вузов от Scopus был таким – первая пятерка:
- Киевский национальный университет имени Шевченко;
- Харьковский национальный университет имени Василия Каразина;
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко;
- Одесский национальный университет имени Ильи Мечникова;
- Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича.
Кроме того, недавно международные компании обнародовали рейтинги лучших вузов мира по показателям 2020 года, и в них оказались несколько украинских университетов.