Рейтинг университетов Киева: куда поступать в 2021 году и сколько стоит обучение

В Киеве есть более 30 высших учебных заведений – от классических вузов до консерваторий. Но какой университет выбрать? Читайте в материале рейтинг вузов, куда чаще всего поступают выпускники, и сколько там стоит обучение.
За основу рейтинга взят список Минобразования за 2020 год по количеству поданных заявлений в вузы в столице. А стоимость обучения в университете зависит от престижности заведения и специальности.
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Рейтинг университетов в Киеве
КНУ им. Т. Шевченко
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко занимает по популярности 1 место в рейтинге.
КНУ им. Т. Шевченко в Киеве / Фото slovoidilo
В вузе есть 12 факультетов, среди которых исторический, географический, социологии, философии и т.д., а также десять институтов, в частности международных отношений, журналистики, филологии и Военный институт.
Стоимость обучения в университете зависит от специальности:
- отрасль естественных и гуманитарных наук, математики и статистики – от 31 тысячи гривен в год,
- перевод с иностранных языков – от 31,5 до 48,4 тысячи гривен в год,
- информационные технологии – от 35,3 тысячи гривен в год,
- журналистика – 48 тысяч гривен в год,
- право – 55,4 тысячи гривен в год,
- международные отношения – 57,4 тысячи гривен в год.
Правила приема документов в КНУ имени Т. Шевченко обнародованы на сайте.
КПИ им. И. Сикорского
Вуз занимает 2 место в рейтинге за прошлый год. В Киевском политехническом институте им. Игоря Сикорского есть 15 факультетов и восемь институтов, в частности аэрокосмических технологий и специальной связи и защиты информации.
КПИ им. И. Сикорского в Киеве / Фото с сайта вуза
Стоимость года обучения на бакалавриате разнится:
- естественные науки – от 15,6 тысячи гривен в год,
- гуманитарные науки – от 38,6 до 41,8 тысячи гривен в год,
- журналистика – 36 тысяч гривен в год,
- инженерия – от 15,6 до 22,4 тысячи гривен в год,
- информационные технологии – от 25,9 до 33,3 тысячи гривен в год.
Правила приема документов в КПИ обнародованы на сайте.
КНТЭУ
Киевский национальный торгово-экономический университет занимает 3 место в рейтинге. Для бакалавров там доступно обучение на 11 факультетах.
КТНЭУ в Киеве / Фото vnz.org.ua
В частности, самые популярные факультеты – торговли и маркетинга, ресторанно-гостиничного и туристического бизнеса, экономики, менеджмента и психологии, информационных технологий.
Стоимость года обучения на специальностях отличается:
- право, менеджмент, журналистика, гостинично-ресторанное дело – 27,6 тысячи гривен в год,
- компьютерные науки, инженерия – 23,4 тысячи гривен в год,
- учет и налогообложение – 23,4 тысячи гривен в год,
- международный туризм – 25,8 тысячи гривен в год.
Правила приема абитуриентов в КНТЭУ обнародованы на сайте.
НАУ
Национальный авиационный университет тоже очень популярен в Киеве. В университете есть десять факультетов, в частности – аэрокосмический, юридический, кибербезопасности, транспорта, экономики, социальных коммуникаций, архитектуры.
НАУ в Киеве / Фото "Укринформ"
Стоимость года обучения на бакалавриате тоже разная:
- авиационная техника, машиностроение, радиотехика, инженерия – от 17 тысяч гривен в год,
- транспортные технологии – 23 тысячи гривен в год,
- информационные технологии – 26 тысяч гривен в год,
- авиационный транспорт – 30 тысяч гривен в год,
- журналистика – 31 тысяча гривен в год,
- международные отношения – от 33 тысяч гривен в год,
- право, филология – 32 тысяч гривен в год.
Информация о приеме документов в НАУ обнародована на сайте.
КНЭУ им. В. Гетьмана
Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана имеет шесть факультетов и четыре института, среди которых юридический и информационных технологий в экономике.
КНЭУ им. В. Гетьмана в Киеве / Фото с сайта вуза
Стоимость года обучения на бакалавриате разнится:
- финансы, экономики и управления – 22,7 тысячи гривен в год,
- управление персоналом, психология, политология – 22,8 тысячи гривен в год,
- торговля – 27,2 тысячи гривен в год,
- международная экономика, право – 28,6 тысячи гривен в год.
Правила приема в КНЭУ в 2021 году обнародованы на сайте.
НПУ им. М. Драгоманова
Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова готовит студентов на 17 факультетах. В частности, инженерно-педагогический, педагогики и психологии, естественно-географического образования и экологии, украинской филологии и литературного творчества имени Андрея Малышко и тому подобное.
НПУ им. М. Драгоманова в Киеве / Фото с сайта вуза
Стоимость года обучения на бакалавриате разнится:
- педагогика, математика, среднее образование – 14,9 тысячи гривен в год,
- физическое воспитание – от 19,5 до 21,9 тысячи гривен в год,
- философия – 17,4 тысячи гривен в год,
- хореография, музыкальное искусство – 18,3 тысячи гривен в год,
- иностранная филология – от 21,9 до 26,1 тысячи гривен в год,
- туризм – 22,8 тысячи гривен в год.
Правила приема в университет Драгоманова можно посмотреть на сайте.
Университет им. Б. Гринченко
Киевский университет имени Бориса Гринченко занимает 7 место в рейтинге и имеет шесть учебных институтов. В частности, Институт журналистики, Педагогический институт, Институт искусств.
И еще 4 факультета: информационных технологий и управления, здоровья, физического воспитания и спорта, историко-философский, права и международных отношений.
Университет им. Бориса Гринченко в Киеве / Фото zagranitsa.com
Стоимость года обучения на бакалавриате разнится:
- филология – от 18,5 до 26,3 тысячи гривен в год,
- журналистика – от 26,3 до 27,1 тысячи гривен в год,
- педагогика – 17,6 тысячи гривен в год,
- международные отношения – 24,5 тысячи гривен в год,
- математика – 14,5 тысячи гривен в год,
- политология – 24,5 тысячи гривен в год.
Правила приема в Университет Гринченко обнародованы на сайте.
НУБиП
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины имеет три института и 13 факультетов. Среди них – пищевых технологий, информационных технологий, землеустройства, ветеринарный, аграрного менеджмента и тому подобное.
НУБиП в Киеве / Фото с сайта вуза
Стоимость года обучения на специальностях различается:
- пищевые технологии – 21,6 тысячи гривен в год,
- землеустройство – 23,5 тысячи гривен в год,
- конструирование и дизайн – от 19,6 до 21,6 тысячи гривен в год,
- информационные технологии – 24,7 тысячи гривен в год,
- журналистика – 25,8 тысячи гривен в год,
- филология – 25,9 тысячи гривен в год,
- ветеринарная медицина – 27,7 тысячи гривен в год.
Правила приема документов в Университет можно посмотреть на сайте.
Киево-Могилянская академия
Киево-Могилянская академия занимает 9 место в рейтинге и имеет шесть факультетов для бакалавров: гуманитарных наук, экономических наук, информатики, юридических наук, естественных наук, социальных наук и социальных технологий.
Киево-Могилянская академия / Фото vnz.org.ua
Стоимость года обучения на бакалавриате разнится:
- естественные науки – 21 тысячу гривен в год,
- гуманитарные науки – от 32 до 45 тысяч гривен в год,
- журналистика – 35 тысяч гривен в год,
- маркетинг – 37,5 тысячи гривен в год,
- компьютерные науки – 50 тысяч гривен в год,
- право – 55 тысяч гривен в год,
- международные отношения – 56 тысячи гривен в год.
Правила приема в Киево-Могилянскую академию обнародованы у них на сайте.
НУХТ
Национальный университет пищевых технологий имеет три института: пищевых технологий, инженерно-технический и экономики и управления.
А также три факультета: биотехнологий и экологического контроля, гостинично-ресторанного и туристического бизнеса, автоматизации и компьютерных систем.
Университет пищевых технологий в Киеве / Фото с сайта вуза
Стоимость года обучения на бакалавриате разнится:
- пищевые технологии – 19,8 тысячи гривен в год,
- туризм, гостинично-ресторанное дело – 24 тысячи гривен в год,
- банковское дело, международные экономические отношения – 22,1 тысячи гривен в год,
- компьютерные науки – 21 тысяча гривен в год,
- экономика – 22, 1 тысячи гривен в год.
- журналистика – 24,9 тысячи гривен в год.
Правила приема в НУХТ обнародованы на сайте.