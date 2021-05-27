За основу рейтинга взят список Минобразования за 2020 год по количеству поданных заявлений в вузы в столице. А стоимость обучения в университете зависит от престижности заведения и специальности.

К теме Как правильно выбрать университет в Украине или за границей: ответ экспертов

Рейтинг университетов в Киеве

КНУ им. Т. Шевченко

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко занимает по популярности 1 место в рейтинге.



КНУ им. Т. Шевченко в Киеве / Фото slovoidilo

В вузе есть 12 факультетов, среди которых исторический, географический, социологии, философии и т.д., а также десять институтов, в частности международных отношений, журналистики, филологии и Военный институт.

Стоимость обучения в университете зависит от специальности:

отрасль естественных и гуманитарных наук, математики и статистики – от 31 тысячи гривен в год,

перевод с иностранных языков – от 31,5 до 48,4 тысячи гривен в год,

информационные технологии – от 35,3 тысячи гривен в год,

журналистика – 48 тысяч гривен в год,

право – 55,4 тысячи гривен в год,

международные отношения – 57,4 тысячи гривен в год.

Правила приема документов в КНУ имени Т. Шевченко обнародованы на сайте.

КПИ им. И. Сикорского

Вуз занимает 2 место в рейтинге за прошлый год. В Киевском политехническом институте им. Игоря Сикорского есть 15 факультетов и восемь институтов, в частности аэрокосмических технологий и специальной связи и защиты информации.



КПИ им. И. Сикорского в Киеве / Фото с сайта вуза

Стоимость года обучения на бакалавриате разнится:

естественные науки – от 15,6 тысячи гривен в год,

гуманитарные науки – от 38,6 до 41,8 тысячи гривен в год,

журналистика – 36 тысяч гривен в год,

инженерия – от 15,6 до 22,4 тысячи гривен в год,

информационные технологии – от 25,9 до 33,3 тысячи гривен в год.

Правила приема документов в КПИ обнародованы на сайте.

КНТЭУ

Киевский национальный торгово-экономический университет занимает 3 место в рейтинге. Для бакалавров там доступно обучение на 11 факультетах.



КТНЭУ в Киеве / Фото vnz.org.ua

В частности, самые популярные факультеты – торговли и маркетинга, ресторанно-гостиничного и туристического бизнеса, экономики, менеджмента и психологии, информационных технологий.

Стоимость года обучения на специальностях отличается:

право, менеджмент, журналистика, гостинично-ресторанное дело – 27,6 тысячи гривен в год,

компьютерные науки, инженерия – 23,4 тысячи гривен в год,

учет и налогообложение – 23,4 тысячи гривен в год,

международный туризм – 25,8 тысячи гривен в год.

Правила приема абитуриентов в КНТЭУ обнародованы на сайте.

НАУ

Национальный авиационный университет тоже очень популярен в Киеве. В университете есть десять факультетов, в частности – аэрокосмический, юридический, кибербезопасности, транспорта, экономики, социальных коммуникаций, архитектуры.



НАУ в Киеве / Фото "Укринформ"

Стоимость года обучения на бакалавриате тоже разная:

авиационная техника, машиностроение, радиотехика, инженерия – от 17 тысяч гривен в год,

транспортные технологии – 23 тысячи гривен в год,

информационные технологии – 26 тысяч гривен в год,

авиационный транспорт – 30 тысяч гривен в год,

журналистика – 31 тысяча гривен в год,

международные отношения – от 33 тысяч гривен в год,

право, филология – 32 тысяч гривен в год.

Информация о приеме документов в НАУ обнародована на сайте.

КНЭУ им. В. Гетьмана

Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана имеет шесть факультетов и четыре института, среди которых юридический и информационных технологий в экономике.



КНЭУ им. В. Гетьмана в Киеве / Фото с сайта вуза

Стоимость года обучения на бакалавриате разнится:

финансы, экономики и управления – 22,7 тысячи гривен в год,

управление персоналом, психология, политология – 22,8 тысячи гривен в год,

торговля – 27,2 тысячи гривен в год,

международная экономика, право – 28,6 тысячи гривен в год.

Правила приема в КНЭУ в 2021 году обнародованы на сайте.

НПУ им. М. Драгоманова

Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова готовит студентов на 17 факультетах. В частности, инженерно-педагогический, педагогики и психологии, естественно-географического образования и экологии, украинской филологии и литературного творчества имени Андрея Малышко и тому подобное.



НПУ им. М. Драгоманова в Киеве / Фото с сайта вуза

Стоимость года обучения на бакалавриате разнится:

педагогика, математика, среднее образование – 14,9 тысячи гривен в год,

физическое воспитание – от 19,5 до 21,9 тысячи гривен в год,

философия – 17,4 тысячи гривен в год,

хореография, музыкальное искусство – 18,3 тысячи гривен в год,

иностранная филология – от 21,9 до 26,1 тысячи гривен в год,

туризм – 22,8 тысячи гривен в год.

Правила приема в университет Драгоманова можно посмотреть на сайте.

Университет им. Б. Гринченко

Киевский университет имени Бориса Гринченко занимает 7 место в рейтинге и имеет шесть учебных институтов. В частности, Институт журналистики, Педагогический институт, Институт искусств.

И еще 4 факультета: информационных технологий и управления, здоровья, физического воспитания и спорта, историко-философский, права и международных отношений.



Университет им. Бориса Гринченко в Киеве / Фото zagranitsa.com

Стоимость года обучения на бакалавриате разнится:

филология – от 18,5 до 26,3 тысячи гривен в год,

журналистика – от 26,3 до 27,1 тысячи гривен в год,

педагогика – 17,6 тысячи гривен в год,

международные отношения – 24,5 тысячи гривен в год,

математика – 14,5 тысячи гривен в год,

политология – 24,5 тысячи гривен в год.

Правила приема в Университет Гринченко обнародованы на сайте.

НУБиП

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины имеет три института и 13 факультетов. Среди них – пищевых технологий, информационных технологий, землеустройства, ветеринарный, аграрного менеджмента и тому подобное.



НУБиП в Киеве / Фото с сайта вуза

Стоимость года обучения на специальностях различается:

пищевые технологии – 21,6 тысячи гривен в год,

землеустройство – 23,5 тысячи гривен в год,

конструирование и дизайн – от 19,6 до 21,6 тысячи гривен в год,

информационные технологии – 24,7 тысячи гривен в год,

журналистика – 25,8 тысячи гривен в год,

филология – 25,9 тысячи гривен в год,

ветеринарная медицина – 27,7 тысячи гривен в год.

Правила приема документов в Университет можно посмотреть на сайте.

Киево-Могилянская академия

Киево-Могилянская академия занимает 9 место в рейтинге и имеет шесть факультетов для бакалавров: гуманитарных наук, экономических наук, информатики, юридических наук, естественных наук, социальных наук и социальных технологий.



Киево-Могилянская академия / Фото vnz.org.ua

Стоимость года обучения на бакалавриате разнится:

естественные науки – 21 тысячу гривен в год,

гуманитарные науки – от 32 до 45 тысяч гривен в год,

журналистика – 35 тысяч гривен в год,

маркетинг – 37,5 тысячи гривен в год,

компьютерные науки – 50 тысяч гривен в год,

право – 55 тысяч гривен в год,

международные отношения – 56 тысячи гривен в год.

Правила приема в Киево-Могилянскую академию обнародованы у них на сайте.

НУХТ

Национальный университет пищевых технологий имеет три института: пищевых технологий, инженерно-технический и экономики и управления.

А также три факультета: биотехнологий и экологического контроля, гостинично-ресторанного и туристического бизнеса, автоматизации и компьютерных систем.



Университет пищевых технологий в Киеве / Фото с сайта вуза

Стоимость года обучения на бакалавриате разнится:

пищевые технологии – 19,8 тысячи гривен в год,

туризм, гостинично-ресторанное дело – 24 тысячи гривен в год,

банковское дело, международные экономические отношения – 22,1 тысячи гривен в год,

компьютерные науки – 21 тысяча гривен в год,

экономика – 22, 1 тысячи гривен в год.

журналистика – 24,9 тысячи гривен в год.

Правила приема в НУХТ обнародованы на сайте.